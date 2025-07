Jak hodnotí ve světě Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4?

8. 7. 2025 15:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Remake třetího a čtvrtého dílu Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 je trefa do černého. Respektive kickflip s perfektním dopadem. Přeleštěné skateboardové arkády mají co říct i po letech. Na agregátu Metacrtiic má hra momentálně 84 bodů ze sta. Zahraniční kritici si pochvalují modernizaci s citem tak, aby se nevytratila nostalgie, kterou hráči a hráčky zažívali před více než dvaceti lety. Klasika, která má stále co říct. Problémem ale může být kultovní soundtrack, který je z drtivé většiny obměněný.

„Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 je věrnou rekonstrukcí dvou klíčových dílů slavné série. Zatímco někteří fanoušci možná stále čekají na remake Tony Hawk’s Underground, já jsem rád, že si konečně můžu zahrát předělávku své nejoblíbenější hry celé série. THPS 3 je pro mě dokonalá hra – a i když některá designová rozhodnutí u části věnované THPS 4 ve mně nevyvolala stejné nostalgické pocity, výsledek jako celek si rozhodně zaslouží uznání.“

„Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 je výborné pokračování, které přináší plynulou a návykovou skateboardovou hratelnost, jakou fanoušci série milují, spolu s hromadou režimů a možností. Skvěle zachycuje atmosféru skate kultury začátku 21. století a nové úrovně jsou zábavné a dobře navržené. Slabší stránkou je nevýrazný editor postav, což je promarněná šance, a také fakt, že obsah už zkrátka není tak ikonický jako v původních dvou dílech. Graficky navíc hra neohromí tolik, jak by si zasloužila. Přesto – pokud jste hráli THPS 1 + 2 a chcete další porci poctivého skejtování, je Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 jasná volba.“

„Série Tony Hawk’s Pro Skater formovala můj hudební vkus, styl oblékání a mnohem víc – a zároveň nabízela neuvěřitelně zábavný únik od reality na mé PlayStation 2. Dokonalý remake by dnes dokázal totéž, nebo by mi alespoň připomněl, proč na mě tyhle hry měly takový vliv, když jsem vyrůstal. Iron Galaxy sice skvěle zmodernizovalo hratelnost i grafiku tak, aby působily přirozeně i v roce 2025, ale přál bych si, aby se víc zaměřili na to, jak silný kulturní dopad tyto hry tehdy měly.“

„Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 je ve většině ohledů povedeným znovuzrozením oceňovaných originálů z let 2001 a 2002 a zároveň vítanou časovou kapslí, která připomíná to nejlepší ze zlaté éry her na začátku nového tisíciletí – doby před mikrotransakcemi a battle passy, které všechno zkazily. Stejně jako předchozí remake 1 + 2 z roku 2020, i THPS 3 + 4 znovu dokazuje, že přepálená skateboardová formule této série je naprosto nadčasová a přístupná hráčům všech úrovní. Na první pohled jednoduchá, ale pod povrchem neuvěřitelně propracovaná pro ty, kdo mají odvahu (nebo svalovou paměť) dotáhnout komba do extrému. Spojení THPS4 s klasickým dvouminutovým časovačem z první trilogie ale nejspíš narazí u fanoušků, kteří čtyřku považují za nejlepší díl série, a vyhození zhruba 80 % původního soundtracku z obou her je šokujícím a naivním rozhodnutím, zvlášť když právě hudba byla vždy klíčovou součástí jejich kouzla.“

„Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 je fenomenální skateboardová hra, ke které by se fanoušci bez váhání nahrnuli, nebýt několika podivných rozhodnutí ohledně kariérního režimu a úrovní z THPS 4. Některé změny působí zbytečně a celkově čtyřka do struktury původní trilogie příliš nezapadá. Škoda je hlavně toho, že noví hráči nemají možnost zažít čtvrtý díl tak, jak byl původně navržen. Jakmile ale prvotní zklamání opadne, zůstává před vámi remake, který se hraje stejně dobře jako kdykoli dřív – a to už je důvod ke hraní bez ohledu na to, do které kategorie hráčů patříte.“

zdroj: Activision

„V posledních letech, kdy herní scénu zaplavily abandonware tituly a novinky stylizované do ikonické estetiky přelomu tisíciletí, se jen málokdy podaří skutečně přenést hráče zpátky do dětských let. Přesně to se ale daří Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Síla této série vždy spočívala v nečekané kombinaci technické preciznosti a naprosté punkové drzosti. A přesně tohle spojení se tu vrací v plné síle, bez kompromisů a bez ohledu na současné trendy nebo tržní logiku. Na druhou stranu – pokud nemáte tolik času, nebo jste zkrátka tuhle éru her nezažili, možná už od prvních minut ucítíte drobé nepohodlí. Něco, co vám nebude sedět, co se nehodí do současnosti a co je těžké vysvětlit někomu, kdo tu dobu nezažil. A právě to je možná největší slabinou THPS 3 + 4: dívá se výhradně do minulosti. Krásná vzpomínka – ale ne pro každého.“