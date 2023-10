Nejčtenější články týdne – parádní Spider-Man 2 i zklamání ze Cities: Skylines II

22. 10. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Tento týden to vyhrál pavoučí muž. Druhý Spider-Man od Insomniac Games, respektive jeho recenze, se dostala na první místo nejčtenějších článků týdne. A to zaslouženě. Jednička byla skvělá, Miles Morales to posunul zase o kus dál a teď tu máme plnohodnotnou dvojku. Ta sice nevymýšlí znovu kolo a první polovina nešlape zrovna dokonale, ale jakmile se hra rozjede, je to pořád špičková akční adventura s poměrně silným příběhem, ale hlavně s parádně vyladěnou hratelností.

