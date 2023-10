Herec Gimliho se v Return to Moria znovu podívá do opuštěného trpasličího města

18. 10. 2023 12:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Už za pár dní se trpaslíci ze všech koutů Středozemě vypraví v The Lord of the Rings: Return to Moria znovudobýt a osídlit bájnou Morii. Trpasličí město, ve kterém se Gandalf v knížní sérii Pán Prstenů na můstku v Khazad-dûm utkal s balrogem, skýtá mnoho nástrah a nebezpečí. Naštěstí budete mít k ruce jednoho z největších trpasličích hrdinů: Gimliho, syna Glóinova. A hluboký baryton plný rolovaných „R“ hře propůjčí herec John Rhys-Davies, který vousatého bijce ztvárnil v Jacksonově filmové trilogii. Na úvodní filmeček ze hry s mistrovým dabingem se můžete podívat výše.

„Vždy je zábavné přemýšlet nad ,co by, kdyby...' a příležitost pracovat na této hře je průzkumem jednoho takového co by bytí. Herci často ztvární postavy, které si zamilují a je pro ně občas obtížné je opustit. Gimli je pro mě jednou z takových postav a jsem velmi vděčný za možnost jej ztvárnit v jiném kontextu," řekl Rhys-Davies pro Eurogamer.

The Lord of the Rings: Return to Moria se odehrává v tajemstvím a neznámem zahaleném čtvrtém věku, tedy po událostech knižní trilogie a zničení Prstenu moci v útrobách Hory osudu. Skupina trpaslíků, povolaná samotným Gimlim, se musí v procedurálně generovaném prostředí vypořádat s tmou, zimou, hladem, únavou skřety, jeskynními trolly a dalšími pozůstatky Sauronova zla.

Nebyla by to hra o trpaslících, kdybyste nekutali drahé kameny, vzácné kovy a mithril. K tomu budete potřebova stále lepší a odolnější vybavení, které vám umožní dolovat v hlubších a temnějších jeskyních. V prázdných síních Morie navíc můžete stavět základny, opět zprovozňovat impozantní výdobytky trpasličího průmyslu a zkoumat runy, výrobní plány, opuštěné elfí zbraně i magické amulety. Hrát můžete sami či ve skupině až osmi lidí.

Return to Moria vychází 23. října na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.