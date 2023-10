Návrat Bloodborne: Vstane kultovní hra z mrtvých?

17. 10. 2023 18:00 | Téma | autor: Jakub Žežule

Konzolové mezigenerační přechody bývají různé, ten aktuální nicméně signalizuje změnu poměrů. Najde se mnoho lidí, kteří výrobcům vyčítají vstřícnost ke starým konzolím. Podle nich tato zařízení brzdí technologický pokrok moderních titulů, proto je třeba za vývojem pro starý hardware udělat tečku. Názor to je určitě částečně pravdivý, problém má ale trochu víc rozměrů.

Vzhledem k podobné architektuře je optimalizace nových titulů pro starou i současnou generaci mnohem jednodušší, než tomu bylo třeba při přechodu z 16bitové Mega Drive a Super Nintenda na 32bitovou PSX. Na takřka mimozemskou architekturu PS3 nadával mezi výrobci ve své době snad každý a Sony s jejími následky bojuje dodnes, když není schopná nabídnout neremasterované tituly z PS3 na současném hardwaru jinak než formou streamu.

zdroj: Sony

Takto dramatický skok se tentokrát nakoná. Technologie se zlepšuje v trochu jiných, na první pohled méně patrných ohledech, což má mimochodem za následek i to, že řada titulů z minulé generace zůstává i po letech vysoce konkurenceschopná vůči aktuálním novinkám. Mezi takové případy patří i kultovní exkluzivita pro PS4 Bloodborne, která letos oslavila osmé narozeniny.

Absence upgradu a podezřelé mlčení

Hladký přechod a zpětná kompatibilita neznamenají, že by se vydavatelé nesnažili uživatelům prodat stejnou hru dvakrát. Sony si vyzkoušela různé přístupy. Hráči se od ní dočkali servisu v podobě remasterovaných titulů v některých případech opatřených dalším obsahem, mezi jinými jmenujme třeba Death Stranding, Uncharted nebo Ghost of Tsushima.

Jindy postačil patch zdarma vylepšující framerate a některé další technické aspekty původní hry, jako tomu bylo v případě God of War, Days Gone, Horizon: Zero Dawn nebo Ratchet and Clank. Vlastní zmínku si v této souvislosti zaslouží i remake The Last of Us: Part I, který si majitelé původní verze i jejího remasteru museli koupit za plnou cenu bez možnosti upgradu. Tam byla však situace přece jen z principu trochu jiná, neboť se původně jednalo o titul pro PS3.

Jinými slovy, přístup Sony byl různý, z těch opravdu úspěšných titulů však společnost opomněla svůj vůbec první „killer“ titul, který dokázal prolomit sérii nepříliš výrazných úvodních exkluzivit konzole. Famózní hororvá soulsovka Bloodborne z dílny mistrů From Software přitom v roce 2015 dělala vrásky mnohým kritikům, kteří pociťovali při udělování ceny za hru roku Zaklínači jisté cukání.

Absence jakéhokoliv remasteru nebo alespoň patche odemykající framerate dodnes nedává mnohým spát a spekulací nebo úniků se za poslední tři roky vyrojilo nepočítaně. Prosby zůstávají nevyslyšeny a možnost zahrát si hru v 60 FPS na konzoli zůstává výsadou šikovných modderů.

Mlčení Sony na toto téma je podezřelé už z toho důvodu, že Bloodborne v žádném případě nepředstavuje titul s úzkou základnou potenciálních zájemců – vždyť loňský Elden Ring uspěl nejen u kritiky, ale vklínil se mezi nejprodávanější trojici her minulého roku jak ve Spojených státech, tak v Evropě.

Zástupce žánru, který se proslavil vysokou obtížností a menší přístupností na konci roku v součtu prodaných kopií trůnil vedle takových jmen jako Call of Duty nebo FIFA. Není proto divu, že se množí spekulace o tom, že Sony chystá v souvislosti s Bloodbornem cosi většího. „Zaručené informace“ insiderů je ale samozřejmě třeba brát s rezervou, což v případě Bloodbornu platí dvojnásob.

Leaky a spekulace kolem Bloodborne a Bluepoint Games

Zmínky na téma potencionálního remasteru začaly v souvislosti s vydáním PS5 a začátkem PC portů exkluzivit od Sony. Již v létě 2020 například streamer CaseyExplosion přesvědčeně všem tvrdil, že PC port Bloodbornu je na spadnutí.

For those just joining me, yes Bloodborne *will* be coming to PC, I've had it confirmed by a very trusted source, and I have a lot of faith in the company who's doing the port, you won't be disappointed. It genuinely is happening. pic.twitter.com/Gik2QA5J5q — Slothmom (@CaseyExplosion) June 4, 2020

Sony oznámila nákup Bluepoint Games 30. září 2021. Studio se proslavilo mimo jiné remastery starších dílů ze série God of War, kolekcí Metal Gear Solid HD na PS3, trilogií Unchrated: Nathan Drake Collection pro PS4 a fantastickými remaky Demon’s Souls nebo Shadow of the Colossus.

Ten samý den, kdy vyšla zpráva o akvizici do médií, šéf studia Marco Thrush pro IGN doslova uvedl: „Co se týče našeho dalšího projektu, právě teď pracujeme na původním obsahu. Nemůžeme mluvit o tom, co to je, ale představuje to další krok v naší evoluci." Slovo „obsah“ (content) je v tomto ohledu zajímavé, neboť Rush nezmiňoval přímo novou značku (IP), čehož si mnozí všimli.

„Přechod z remasterů na remaky pro nás byl test, který nás nechal udělat další krok kupředu," uvedl Thrush a poznamenal, že tým měl během výroby původní kolekce remasterů starých God of War z PS3 zhruba 15 lidí, zatímco během vývoje Demon’s Souls narostl až na 95 lidí. Thrush také zmiňoval rozdíly mezi prací na původní hře a remaku, přičemž vývoj zcela nového projektu logicky zabere mnohem víc času. Proto také není vůbec zvláštní, že jsme o jejich chystané novince dodnes nic konkrétního neslyšeli.

Skvělá práce na Demon’s Souls a Shadow of the Colossus mnohé vedla k odvážné domněnce, že studio je připraveno na Bloodborne. Jen pár dnů po velmi zdrženlivém oficiálním vyjádření Bluepoint Games tak bývalý novinář IGN Colin Moriarty z podcastu Last Stand Media na Discordu (via wccftech) zmínil, že studio podle jeho informací připravuje jak remaster původního Bloodborne, tak pokračování – tedy hned dvojici projektů.

Poměrně velký úkol pro nikterak extra početné studio soustředící síly na svůj první původní titul, zdálo by se. Jen o dva týdny později v podcastu XboxEra novinář Nick Baker Moriartyho slova „potvrdil“ a přisadil si, že PC port už je de facto kompletní. Je důležité připomenout, že ve stejné době vycházelo mnoho patchů a remasterovaných edic exkluzivit Sony z PS4, jeho slova měla proto velký ohlas a řada lidí brala spekulace jako hotovou věc.

Bohužel, informace od leakerů se ukázaly býti liché. V květnu 2022 v podcastu Sacred Symbols se Moriarty přiznal, že je z celé situace velmi zmatený, protože mu prý nedávno kdosi prozradil, že nový projekt Bluepoint Games nemá s celým souls žánrem společného zhola nic.

To ostatně potvrzují i informace, o které se podělil insider vystupující pod jménem Omnipotent, který v minulosti poskytl řadu správných informací kolem projektů souvisejících s From Software, včetně remaku Demon’s Souls. Insider v únoru 2022 na fóru ResetEra odpověděl na všechny dotazy záporně – žádné informace o remasteru, PC portu ani pokračování Bloodbornu se k němu prý nedostaly ani poté, co je začal ve svých kruzích aktivně vyhledávat.

V září 2022 herní novinář a známý insider Jeff Grubb pro Xbox Expansion Pass uvedl, že zdrojový kód Bloodborne je prý natolik složitý, že by si remaster nebo PC port vyžádal alespoň částečnou angažovanost From Software. To je ale momentálně zaneprázdněné mimo jiné prací na expanzi k Elden Ringu. Grubbovo tvrzení však záhy rozporoval modder Lance McDonald. Tomu se ostatně podařilo hru rozběhnout v 60 FPS už na PS4 Pro, zatímco jeho kolega vystupující pod jménem Ilusion letos v srpnu tento mód úspěšně zprovoznil i na PS5.

Here it is, Bloodborne at 60 FPS from @manfightdragon on a hacked PS5 (Firmware 3.00-4.51) pic.twitter.com/LbApmT6wDK — illusion (@illusion0002) August 7, 2023

Remaster Bloodborne v rukou Nixxes Software?

Zatím poslední ze série úniků přišel nedávno, prostřednictvím vlákna Redditu věnovaného leakům. Původně se mu věnovalo ze strany médií více pozornosti, neboť insiderem měla být osoba s přezdívkou I’m a Hero Too s historií akurátních předpovědí, ukázalo se však, že se jedná o někoho jiného. To samotné by postačilo jako důvod, proč zprávu ignorovat, report nás ovšem může přivést na zajímavou myšlenku.

Informace uvádí, že remaster Bloodborne má na starosti studio Nixxes, zodpovědné za PC verze Ratchet & Clank: Rift Apart, Marvel’s Spider-Man a Horizon: Zero Dawn. Studio vlastní Sony, k oznámení má podle leaku dojít brzy na streamu State of Play zaměřeném na tituly od asijských studií. Vydání má být naplánováno až na rok 2025, kdy uplyne deset let od původního startu hry.

Z výše uvedených případů je zřejmé, o jak pochybnou indicii se jedná, a mnozí z daného výčtu vypozorují řadu krajně podezřelých nesrovnalostí. Kupříkladu skutečnost, že k oznámení remasterů málokdy dochází s takovým předstihem a Nixxes nesídlí v Asii, ale v Evropě. Jenže něco pravdy na tom všem přece jen být může.

zdroj: Sony

Poté, co Bluepoint „povýšil“ ze studia zaměřujícího se na vývoj remasterů a remaků, připadla jeho úloha právě nizozemskému studiu Nixxes Software. V profilu zveřejněném letos v červnu na youtubovém kanálu Sony říká vedoucí technik Coen Frauenfelder: „Naše práce pro PlayStation Studios se soustředí na vysoce kvalitní porty pro PC a také stále více pracujeme na vytváření remasterů. Nevytváříme plnohodnotné hry, ale specializujeme se v těchto konkrétních oblastech.“

Když si tedy dáme dohromady oficiální vyjádření jdoucí z obou studií, je jasné, které z nich by mělo mít potenciální remaster na starosti. Ač se jedná samozřejmě o spekulace, dávalo by smysl i vydání k příležitosti desetiletého výročí hry. Vysvětlovalo by to i beznadějné ticho po pěšině, které hlásí část insiderů – Nixxes bylo zatím poměrně vytížené a jeho nabitý itinerář může znamenat, že se na remasteru ještě nezačalo pracovat.

Ostatně i From Software, které do výroby může i nemusí promluvit, mělo plné ruce práce s vlastními projekty. Je krajně nepravděpodobné, že by původní studio hrálo při tvorbě remasteru ústřední roli – v případě prvních Dark Souls měl remasterovanou edici pro PS4, Xbox a PC na starosti polský tým QLOC, zatímco port pro Switch obstaralo čínské studio Virtuos.

Bloodborne 2? Roli může hrát i zavření Japan Studia

Situace ohledně regulérního Bloodborne 2 vypadá méně optimisticky. Jak jsme viděli, spekulace kolem Bluepoint Games nepůsobí příliš důvěryhodně a postrádají solidní bázi. Dohoda Sony s From Software o výrobě potenciální exkluzivity může být problematická i z důvodu, že při práci na původní Demon’s Souls a zejména Bloodborne se Mijazakiho studio mohlo opřít o fungující spolupráci s Japan Studiem, které však Sony zavřelo v roce 2021.

Je otázka, zda by From Software šli do projektu s jiným partnerem. Na druhou stranu, Sony se dnes rozhodně nezdráhá vynaložit nemalé finanční náklady na exkluzivity od japonských společností, které sama nevlastní, byť se většinou jedná o exkluzivity časově omezeného charakteru.

Co může Bloodborne nabídnout v éře post-Elden Ring

Sám otec Souls žánru a šéf vývoje Bloodbornu Hidetaka Mijazaki se v minulosti v narážce na Sony vyjadřoval v tom smyslu, že návrat série není v jeho rukou. Ještě v roce 2019 v rozhovoru pro GameSpot hru nicméně označoval jako titul, který nosí „nejvíce v srdci.“

Pokud se k titulu vrátí hráč dnes, návrat k nižšímu frameratu okamžitě zabolí – o to víc, že ostatní hry od From Software si na PS5 užijete v 60 fps. Remcalům se však vyplatí v této souvislosti připomenout, že hra taková byla samozřejmě vždycky a svůj kultovní status si vydobyla nehledě na tento nedostatek.

Kromě toho Bloodborne názorně ukázal, jak flexibilní může být označení „horor“ v rámci videoherního odvětví. Málokterá hra dokázala nahánět hráči husí kůži tak efektivně, jako tohle Mijazakiho dítě. Příslovečná obtížnost tu vedla k tomu, že monstra hráče děsila nejen vizuálem, ale také tím, jak nekompromisně vás dokázala zadupat do země.

Klaustrofobie, strach z neznámého, pocit z pronásledování, smrtelné nebezpečí číhající na vás potenciálně z každé ulice, střechy a temného zákoutí Yharnamu; k tomu se přidávala beznadějná ztracenost hráče vrhnutého do pokřiveného labyrintu hrůzy – Bloodborne tohle všechno zvládl na jedničku.

V rozhovoru pro britský Guardian Mijazaki uvedl, že při vytváření místní architektury se autoři inspirovali v Rumunsku a v Česku. Mezi klíčové inspirace týmu ovšem patřil zejména Drákula irského spisovatele Brama Stokera (1847 – 1912), jak prozradil slavný tvůrce pro japonský web 4gamer.

zdroj: Archiv

Nezapomenutelně tísnivou atmosféru nočního honu v ulicích Yharnamu, v němž obyvatele hromadně kosilo šílenství a smrtící nákaza, pomáhal dotvářet přímo dechberoucí soundtrack, který hře padl jako ulitý. Skladatel Ryan Amon, který na hudbě pracoval, k tomu v dobovém rozboru pro PSblog poznamenal: „Určitě jsme hovořili o příběhu a o tom, proč hlavní postava podniká svou cestu, a také o tom, že vás nikdo skutečně nepovede za ruku, jak budete postupovat. Byl kladen velký důraz na zachycení malých intuitivních detailů světa, zejména na samotu a opuštěnou krásu.“

O benefitech souvisejících s boostem do 60 FPS se hovoří často i z toho důvodu, že žánr akčních RPG bohatý na souboje a vyžadující přesnost samozřejmě vždy mocně těží z plynulejšího snímkování. Kromě fantastického světa inspirovaného kosmickým hororem ve stylu H.P. Lovecrafta si Bloodborne přitom paradoxně vydobyl slávu právě svými svižnějšími souboji. Pokud jste v Elden Ringu nebo Dark Souls hráli za mrštnou postavu, čili takzvaný dexterity build, máte o pocitu ze hry alespoň přibližnou představu.

Soubojový systém v Bloodborne sázel zejména na ochotu hráče riskovat, protože se vám po zásahu otevíralo časové okénko, v němž jste mohli získat ztracené zdraví zpátky, pokud jste na nepřítele zaútočili. Také uzdravování bylo mnohem rychlejší. Systémy šly ruku v ruce s agresivní tematikou hry, kdy honba za krví poháněla bestie i hráče zároveň v typickém pojetí From Software, kdy nevíte, zdali se náhodou nenacházíte na straně těch špatných.

Unikátní pocit ze hry stejně tak souzněl s vynikajícím systémem originálních zbraní, jejichž dva módy použití dodaly soubojovému systému hloubku, na niž později navazovaly další hry od From Software. S touto chválou však zároveň trochu souvisel i nejvíc kritizovaný aspekt hry. Jednalo se o menší rozmanitost buildů, která nebyla ani na úrovni Dark Souls. Pozdější Elden Ring, který naopak v různorodosti vynikal, zmíněný nedostatek dnes o to víc podtrhuje. Případné pokračování by mělo právě zde příležitost posunout hru někam dál, remaster by měl ale určitě zůstat věrný originální vizi.

zdroj: Archiv

Zajímavé by bylo rozhodování, zda případné pokračování ponechat v propojeném světě hry, který postrádá mapu, nebo naopak jít cestou Elden Ringu a nabídnout fanouškům otevřený svět. Nutno říct, že vytvořit cokoliv, co by mohlo soupeřit s kvalitou řemesla, které tým From Software dosáhl při sestavování svého kolosálního díla z loňska, se zdá být mimořádnou výzvou, a je velkou otázkou, zda Sony (nebo vlastně kdokoliv) momentálně disponuje studiem se schopnostmi a talentem potřebným k vytvoření světa fungujícího tak, že jsou všechny jeho součásti v dokonalé harmonii. Elden Ring exceloval v celé řadě ohledů, ale skutečnost, že jeho celkové mapě a dílčím lokacím byla věnována stejně pečlivá pozornost, patří mezi nejpozoruhodnější designové milníky poslední doby.

Elden Ring jakožto vrcholné dílo studia samozřejmě z Bloodbornu čerpá – kombinací některých předmětů si v něm lze vypracovat build umožňující uzdravování postavy prostřednictvím útoku, řada předmětů je Bloodbornem inspirovaná a lokace Liurnia of the Lakes, především místní akademie, je pak jasnou úlitbou fanouškům této kultovní klasiky.

Návrat divokého honu

Vrátí se Bloodborne v dohledné době? Naděje rozhodně neumírá, ovšem pokud patříte k těm, kteří další průchod hrou odkládají v naději na patch, remaster nebo snad pokračování, měli byste začít uvažovat o tom, zda se vám takové čekání vyplatí. Paradxovně přitom žijeme v době, kdy návrat zažívá celá řada značek, o jejichž zániku neměl donedávna nikdo důvod pochybovat.

Bloodborne se do této kategorie rozhodně neřadí. Mohl by naopak vyjít vstříc zájmu velmi početného publika, navíc v době, kdy se žánr souls her nachází na vrcholu popularity. Nezbývá než doufat, že úspěch Elden Ringu a dalších podobných titulů bude mít požadovaný efekt a kosmické hrůzy i ječící bestie sužující nebohé obyvatele Yharnamu znovu ožijí – ostřeji a plynuleji.