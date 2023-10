Sony Inzone H5 – recenze nových sluchátek pro PlayStation 5 a PC

19. 10. 2023 17:00 | Hardware | autor: Adam Homola

Sony, stejně jako Microsoft, nevyrábí jen hry, ale taky hardware. Platí to o konzolích a jejich ovladačích, ale i o sluchátkách. Mezi nejnovější modely patří Sony Inzone H5, které jsem teď doma nějakou dobu testoval. Jsou k mání v černé a bílé barvě, přičemž bílá verze je už na první pohled šitá na míru PlayStationu 5.

Šitá je konzoli od stejného výrobce i na pohled druhý, neboť Inzone H5 cílí především na majitele PS5 a PC, potažmo na hráče. Toliko naznačuje už v balení přiložený USB přepínač, který vám umožní svižně přepínat mezi výstupy z PS5 a PC. V balení vedle samotných sluchátek najdete také alternativní 3,5mm kabel a napájecí USB – USB-C kabel.

Jak to funguje

Jak už jste se asi dovtípili, Inzone H5 jsou sluchátka primárně bezdrátová, nicméně pokud máte potřebu a v nějakém zařízení (např. Switch nebo starší telefon) máte pořád ještě i 3,5mm port, můžete do něj strčit kabel a sluchátka budou bez problémů fungovat.

Pro bezdrátové připojení využívají Inzone H5 frekvenci 2,4GHz s nízkou latencí, o kterou se stará zmíněný USB přepínač. Na jedno nabití by vám měly vydržet něco kolem 28 hodin, ovšem stejně jako v případě jakýchkoliv jiných bezdrátových sluchátek, i tady záleží na hlasitosti, způsobu využívání a například i na faktu, zda jen posloucháte, nebo i mluvíte do mikrofonu.

zdroj: Sony

Já s výdrží problém neměl, necelé tři desítky hodin víceméně odpovídají realitě. Navíc můžete sluchátka nabíjet přiloženým kabelem i během používání, tudíž výdrž v praxi zase tolik hlídat netřeba. Velice příjemná je i možnost rychlého nabíjení, kdy můžete za pouhých deset minut získat šťávu na cca tři hodiny provozu. A to už na jednu herní seanci klidně stačí.

Bezproblémovou kompatibilitu a bleskové párování s PS5 a PC pak opět zajišťuje přepínač, na kterém najdete posuvník se dvěma stavy: PS5 na straně jedné a PC na straně druhé. Pro aktivaci stačí jen nastavit na příslušné zařízení, podržet na sluchátkách pár vteřin tlačítko pro napájení - a je to.

Jak to zní?

Inzone 5 se mohou pochlubit 360° prostorovým zvukem pro hraní her. To by v praxi mělo znamenat rozhodující výhodu v kompetitivních hrách, ale přiznám se, že v porovnání s jinými srovnatelnými či dražšími sluchátky (i peckami s podporou Spatial Sound) jsem zrovna tady nějaký zásadní rozdíl nezaznamenal. Ano, různé zvuky šly dobře slyšet z různých směrů, jenže nakolik byly ještě přesnější a v praxi umožňující lepší orientaci a reakce v prostoru komplexní online 3D akce než v případě jiných sluchátek? Toť otázka. Neměl jsem pocit, že bych měl nějakou naprosto zásadní, o vítězství rozhodující výhodu.

Pokud jde o věrnost zvuku, Inzone H5 zaujme rozsáhlou zvukovou scénou, která zachycuje uspokojivou rovnováhu šířky a hloubky – vlastnosti, které jsou často vyhrazené až zvukovým zařízením vyšší třídy. Sluchátka využívají dobře artikulovanou frekvenční odezvu, která zvýrazňuje bohatost středního pásma a zároveň zajišťuje ostré výšky i relativně plné basy, což přináší vyvážený zvukový zážitek bez znatelného zabarvení.

zdroj: Foto: Sony

Kromě toho jsou úrovně harmonického zkreslení poměrně nízké, a to i při vyšší hlasitosti, což svědčí o slušném technickém zpracování zvukových měničů. Osobně bych vyšší hlasitosti vytknul snad jen jedinou praktickou věc – zesilování sluchátek probíhá pomocí kolečka, které ale nemá žádnou mechanickou stopku. Jednoduše se může na obě strany točit do nekonečna, tak jako třeba kolečko na myši. Dosažení maximální možné úrovně hlasitosti vám tak dají sluchátka najevo přehráním sice krátkého, nicméně poměrně otravného zvuku. Díky němu sice víte, že jste už na maximu, ale to nic nemění na tom, že zvuk působí rušivě a v některých intenzivních scénách může i trošku zapadnout. Osobně bych raději preferoval vyloženě fyzickou stopku pro samotné kolečko než nekonečné protáčení s nepříjemným pípáním.

Zvukový profil sluchátek si můžete přizpůsobit k obrazu svému prostřednictvím aplikace pro chytré telefony nebo softwaru Inzone Hub pro PC. Pro běžné poslouchání ale není aplikace nutná a už v továrním nastavení všechno funguje a zní víc než uspokojivě.

Co nutné taky není, ale sluchátka by to měla umět, je podpora nového proprietárního audio protokolu PlayStation Link. Ten tady, u zbrusu nových sluchátek přímo od Sony, z nějakého absurdního důvodu chybí, a tak si Inzone H5 k blížícímu se „handheldu“ PlayStation Portal bezdrátově nepřipojíte. Proč takové nelogické rozhodnutí? Inu, to ví asi jen pár inženýrů v Sony.

Haló?

Součástí headsetu je samozřejmě i obousměrný mikrofon s raménkem, napevno přikurtovaný k levému sluchátku. V jeho případě se Sony chlubí technologií redukce šumu založené na umělé inteligenci. Jak moc do toho v praxi promlouvají standardní techniky redukce šumu a jak moc to řeší jakási blíže nespecifikovaná AI, která je v současné době buzzwordem, před kterým není úniku, exaktně změřit nedokážu.

zdroj: Foto: Sony

Můžu vám ale říct, že šum skutečně redukován byl a já tak byl slyšet v rámci možností čistě a jasně, což je to, na čem ve výsledku záleží. Pokud tak máte v místnosti například puštěný ventilátor nebo máte otevřené okno do rušné ulice, neměly by ani tak být vtípky na maminky vašich protivníků nijak zvlášť rušeny.

Mikrofon funguje poměrně intuitivně; automaticky se deaktivuje při oddálení od úst a znovu se aktivuje po opětovném sklopení. Na levé straně zařízení se nachází kolečko hlasitosti, které umožňuje jemné nastavení úrovně zvuku při hře i na chatu. Možná by se hodil nějaký LEDkový indikátor, ale to je už asi funkce, kterou můžeme hledat spíše u dražších modelů, a je zároveň pravdou, že prostá změna polohy mikrofonu ve výsledku stačí.

U mikrofonu je za mě osobně snad jen škoda, že nejde schovat. Můžete ho samozřejmě polohovat, ale to je asi tak to jediné, co s ním můžete dělat. Ze sluchátka nejde nijak odpojit, nejde ani třeba „namotáním“ zasunout dovnitř.

Pohodlí především

Co se týče pohodlí, Inzone H5 jsou pro mě osobně prvotřídní. Sluchátka váží pouhých 260 gramů a jsou vybavena hladkými nylonovými náušníky, měkkým polstrováním hlavového mostu a nízkým bočním přítlakem – vyloženě celý den bez přestávky jsem je sice na hlavě neměl, nicméně i při několikahodinových herních seancích jsem s nimi neměl sebemenší problém – nikde nic netlačilo, nebylo nepříjemné a všechno bylo naprosto v pohodě.

Díky své nízké hmotnosti jsou sluchátka sice na hlavě velice pohodlná, na druhou stranu v ruce pak díky takové lehkosti působí možná trochu lacině – každopádně to je pouze první dojem, který je při dlouhodobém běžném používání ve výsledku nepříliš relevantní – prostě a jednoduše si zvyknete.

zdroj: Foto: Sony

Hodně muziky za tak akorát peněz

Pro hráče nepolíbené drahými sluchátky určenými skutečně náročným uživatelům mohou Sony Inzone H5 působit jako zjevení. V rámci své váhové i cenové (cca 3500 Kč) kategorie nabízí přesvědčivý vstup do světa opravdu kvalitního a líbezného zvuku.

Za tyhle peníze, s těmito funkcemi, a nakonec i s touhle kvalitou se rozhodně neztratí. Harmonická směs expanzivní zvukové scény, vyvážené frekvenční odezvy a velice příjemné konstrukce šité na míru hráčům dávají dohromady nejen bez problémů použitelný, pohlcující a uspokojivý zážitek.