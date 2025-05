Nejčtenější články týdne – Ozvěny legend Doom a GTA

12. 5. 2025 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Jen málokdy se stane, že by v jednom týdnu dominoval Doom, Grand Theft Auto i Half-Life 3. Ve druhém květnovém týdnu roku 2025 to byla ale právě tato témata, která vás nejvíce zaujala. Od recenze krále stříleček Doom: The Dark Ages, přes masivní galerii a druhý trailer veleočekávaného GTA VI, až třeba po oznámení nové Europy Universalis V. Jak se říká, vybere si úplně každý. A kdyby náhodou ne, může se ponořit do hádanek v Blue Princ nebo nakouknout, jak bude vypadat nová Mafia.

