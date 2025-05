Po slibech o novinkách ve Starfieldu vychází patch, který nepřidává takřka nic

7. 5. 2025 17:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ze Starfieldu si na zadek nikdo moc nesedl. Zpátečnický desgin, kterým je Bethesda nechvalněproslulá srážel všechny dobré nápady, které space opera snad mohla mít. Reputaci si kdysi legendární studio chtělo spravit hororovým DLC Shattered Space, ale opět netrefili do černého. Výsledkem je například hodnocení na Steamu, které je u základní hry smíšené a u rozšíření dokonce spíše záporné. O hitu nemůže mluvit ani v případě Metacrtic hodnocení.

Šest měsíců po DLC a tichu po pěšině fanouškovská základna tak očekávala nové funkce alespoň v nejbližší aktualizaci. Ta skutečně v těchto dnech přistála do testovacího buildu na Steamu. Přidává toho ale velmi málo v čele s novým, velmi nízkým grafickým nastavením, určenýmpro slabší konfigurace.

zdroj: vlastní video redakce

Vedle optimalizací a stability se dočkal změn i Creation Kit – tvůrci modů nyní mohou nahrávat balíčky do velikosti až 2 GB, přidávat nové ikony a tvořit obsahové bundly pro herní obchod. Komunitou mezitím kolují smíšené reakce. Část fanoušků oceňuje, že se na hru nezapomnělo a že se vůbec něco děje. Jiní ale kritizují tempo vývoje i nedostatek nového obsahu – hlavně v době, kdy Bethesda opakovaně slibovala velké věci.

Zajímavější zprávou je tedy možná něco úplně jiného: Watchtower, připravovaný rozsáhlý mod od známého tvůrce Kinggatha, má dorazit už 20. května. Půjde o příběhový přídavek s novou frakcí, technologiemi a kooperací mezi postavami. Bude placený, ale jeho cena zatím nebyla oznámena.

Bethesda pro Starfield mimochodem slibovala dvě DLC, k oznámení druhého rozšíření zatím nedošlo a po průšvihu Shattered Space je vůbec otázka, jestli studio splní své sliby. Místo toho se po úspěchu The Elder Scrolls IV: Oblivion klidě můžou soustředit na remasterování všech her z portfolia. Ostatně prospělo by to i Starfieldu.