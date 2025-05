Nová Mafie představuje záběry z hraní, pojede se na akční vlně lineárního příběhu ze Sicílie

9. 5. 2025 9:46 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Mafia: The Old Country je u nás společně s Kingdom Come: Deliverance 2 asi nejočekávanějším videoherním počinem letoška. Ačkoliv na hře už dávno nepracují jen Češi, značka je nadále tak trochu tuzemským rodinným stříbrem, od něhož místní fanoušci očekávají jen špičkovou kvalitu. Proto má tým z Hangar 13 co dělat, aby zdejší příznivce uspokojil. Jestli se jim to povede naznačuje i nová ukázka, která nabízí záběry přímo z hraní.

Připomíná, že Sicílie na začátku 20. století není moc příjemným místem a nebezpečí čeká všude. Jakmile na něj narazíte, dostanete se do přestřelek, které využívají tradiční systém krytu. Akční stránka působí ještě divočejším dojmem než ve trojce, což podporuje i dynamická kamera. K tomu jsou tu dobové zbraně jako klasické brokovnice, revolvery a nože. Tichošlápkové však mohou využít kradmého postupu, kde nepřátele odpravíte jednoho po druhém, klidně i s pomocí zmíněného nože.

zdroj: Hangar 13

Vzhledem k tomu, že se příběh Enza Favara odehrává na počátku 20. století, doplní honičky aut i jízda na koni, lehce evokující Red Dead Redemption 2. Zároveň je ale z ukázky zcela jasný důraz na přímočarou akci. Hra obecně působí, že se jde cestou velkého dobrodružství, které si v mnoha scénách tyká třeba s Uncharted. Snad se takový směr tvůrcům vyplatí.

Na ukázku navázal dlouhý panel na akci PAX East a první vývojářský deníček. Hráčům byl mimo jiné slíbený lineární příběh plný zvratů. Aby se povedlo zdárně zachytit dobovou atmosféru, tým si udělal i výlet na Sicílii a zkoušel použité zbraně či vozidla. Studio rovněž přislíbilo, že důraz na akci v gameplay ukázce může vyvolat trochu mylný dojem. Údajně míří na to, aby souboje byly taktické, přičemž v nich půjde využít různé množství nožů s unikátními schopnostmi.

Kromě toho přišla řeč na technické zpracování, které slibuje pokročilý vizuál. S tím se pojí hardwarové požadavky, které v minimálních (1080p a střední detaily) obsahují procesor i7-9700K či Ryzen 2700X, grafickou kartu RX 5700 XT či RTX 2070 a 16 GB operační paměti. Doporučené požadavky (1440p a vysoké detaily) zase chtějí i7-12700K či Ryzen 5800X, kartu RX 6950 XT či RTX 3080 Ti a 32 GB operační paměti. V obou případech se vyžaduje 55 GB volného místa na SSD disku a Windows 10 či 11. Jistá je i protipirátská ochrana Denuvo.

Nakonec došlo ještě k potvrzení data vydání, které je stanovené na 8. srpna. V tento den Mafia: The Old Country dorazí na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Všechny platformy nabídnou české titulky i dabing. Sympatické navíc je, že na Steamu se bude hra prodávat za sníženou cenu 49,99 eur. Deluxe edice vyjde na 59,99 eur a kromě dvojice balíčků s kosmetickými prvky a několika herními doplňky nabídne i digitální soundtrack a artbook.