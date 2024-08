Nová Mafia se jmenuje The Old Country a bude se odehrávat na Sicílii

20. 8. 2024 22:18 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Zkazky a leaky nelhaly, nejnovější Mafia skutečně zamíří do Evropy, přesněji řečeno na Sicílii začátku 20. století, kde vznikla původní Cosa Nostra. O hře samotné toho moc nevíme, na víc informací musíme počkat na prosinec letošního roku. Nicméně je tady stylový teaser a název Mafia: The Old Country, který se vztahuje k první misi Mafie II, která se odehrávala právě na Sicílii. Video samotné je kratičké, ale nechybí mu atmosféra, stejně jako kozlice opřená o stůl, zavírák a nakonec i scenerie sicilských kopců. Šup sem s tím!

zdroj: Foto: 2K