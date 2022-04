Nejčtenější články týdne - nové PlayStation Plus a 150 dungeonů Diabla IV

3. 4. 2022 16:24 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Sony představila nový, respektive rozšířený PlayStation Plus a hned z toho byl jeden z nejčtenějších článků týdne. Až čas ale ukáže, jestli se z toho v očích většiny hráčů vyklube konkurent GamePassu, nebo bude služba vnímána jinak. Absence vydávání velkých her od Sony na novém PS+ (Extra či Premium) může být pro leckoho nevýhodou, na druhou stranu pro kolik lidí bude zrovna tohle klíčový faktor při pořizování si nové konzole? Mnohem zajímavější bude, až se Sony vytasí s kompletním seznamem všech her z předchozích generací PlayStationu, které budou v dražších stupních PS+ obsaženy. Knihovna her z prvního a druhého PlayStationu je jedna z těch vůbec nejlepších, a tak doufejme, že si Sony na svoji staronovou službu nasází ty největší hity.

