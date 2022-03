Sledujte Fight Club #572 o chystané evoluci předplatného PlayStation Plus

30. 3. 2022 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Společnost Sony konečně oznámila dlouho spekulovanou konkurenci Game Passu, tedy svou vlastní knihovnu čítající stovky her v rámci jednoho předplatného. Ve své podstatě jde o sloučení služeb PlayStation Plus a PlayStation Now rozdělené do několika cenových kategorií.

V dnešním Fight Clubu si nové předplatné rozebereme do posledního šroubečku a srovnáme ho s jinými obdobnými službami, ať už je řeč o Game Passu, EA Play, či Stadii. Pokec započne živě v 16:00 na YouTube, kde s námi můžete diskutovat skrze chat. Vaše dotazy odchytíme i na emailové adrese podcast@games.cz.