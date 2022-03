Pokračování The Legend of Zelda: Breath of the Wild letošek nestíhá

29. 3. 2022 17:12 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Špatné zprávy pro všechny fanoušky Zeldy a Linka. O slovo se dnes přihlásil producent chystaného pokračování The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Eidži Aonuma, který přichází s politováníhodnou zprávou. I když jsme se dle původních plánů měli do království Hyrule vrátit ještě letos, zatím nepojmenovaný další díl v tomto roce nakonec vyjít nestihne.

Nové plánované období vydání připadá na jaro 2023. Aonuma neopomněl připomenout, že se v příští Zeldě podíváme nejen na zem jako minule, ale i vysoko do oblak. Otevřený svět bude větší a přirozeně nabídne i různé nové prvky a nepřátele.

Vývojářský tým na pokračování The Legend of Zelda: Breath of the Wild nadále neúnavně pracuje, abyste si výsledek na Switchi co nejvíc užili. Závěrem tak šéf značky především prosí o strpení. A jak říká jedna z legend Nintenda, Šigeru Mijamoto: „Odložená hra bude časem dobrá, ale uspěchaná hra už zůstane navždycky špatná.“ Snad bude nová Zelda patřit k těm lepším.