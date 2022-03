Ukrajinští, ruští a běloruští vývojáři nedostávají zaplaceno za prodeje her na Steamu

Ukrajinští, ruští a běloruští vývojáři se poslední týdny potýkají s nemalým problémem – Valve jim nevyplácí peníze za prodané hry na Steamu. A ne, nejedná se o další cílené sankce. Vždyť proč by Valve mělo finančně trestat Ruskem napadenou Ukrajinu, zatímco ostatní společnosti vymaňují ze svých prodejů jen Rusko a Bělorusko?

Jedná se o problém technického rázu. Banka, kterou používá společnost Valve, pro tyto země a jejich banky zavedla v souvislosti s válkou nová pravidla pro transakce, kterým se Valve teprve musí přizpůsobit. A dokud to neudělá, nemůže vývojářům z těchto trhů posílat finance, na něž mají plné právo.

So Valve clarified, it really is a technical problem and it's gonna be okay till April payment. Sorry if I was being rude, but I wish they'd say this from the beginning. pic.twitter.com/s1B2p4MnXP