Podpořte ukrajinské Frogwares pořízením nového DLC pro Sherlocka

24. 3. 2022 17:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Válka na Ukrajině zasahuje i herní průmysl, a to nejen skrz sankce vůči Rusku, ale mnohem krutějším způsobem i kvůli ohrožení ukrajinských vývojářů. Týká se to například tvůrců připravovaného pokračování značky Stalker z GSC Game World, kteří podle posledních informací hodlají přesídlit do Česka, ale třeba i studia Frogwares, které nedávno vydalo další dobrodružství Sherlocka Holmese.

Sherlock Holmes: Chapter One se nyní navzdory tragické situaci v domovině Frogwares dočkal nového DLC a šéf studia Wael Amr při té příležitosti vydal tiskové prohlášení. V něm uvádí, že tým stále částečně funguje, a to i díky externím partnerům a zaměstnancům sídlícím mimo Ukrajinu.

Podle Amra je nyní víc než kdy jindy potřeba udržet Frogwares při životě. Samozřejmě ale k práci nikoho nenutí, celá řada zaměstnanců se zapojila do humanitární pomoci, případně k obraně vlasti. Dalším se povedlo uniknout do bezpečí v zahraničí. Jejich pracovní místa na ně budou čekat, dokud válka neskončí. Frogwares jsou nezávislou firmou bez externího financování, udržení studia nad vodou je tedy jen v jejich rukou. Podpora hráčů je v této době zcela klíčová.

DLC s názvem M for Mystery pro Sherlock Holmes: Chapter One je ode dneška k dispozici pro všechny majitele season passu či Deluxe edice hry, ostatní si jej mohou pořídit zvlášť. Za své peníze získají zhruba dvě hodiny nového obsahu se slavným mladým detektivem. Kromě toho chce tým díky pomoci polského studia Mataboo přinést svůj šest let starý titul Sherlock Holmes: The Devil's Daughter na Nintendo Switch. Digitální verze hry bude k dispozici od 7. dubna za cenu kolem 900 korun.