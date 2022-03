Tvůrci Blackhole představují Matcho – příběhovou střílečku říznutou Candy Crushem

31. 3. 2022 13:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

České studio FiolaSoft vám jistě nemusíme představovat. Jeho hardcore plošinovka Blackhole z roku 2015 překvapila nejen jako hra, ale i jako ukázka toho, čeho se dá docílit v maličkém enginu Game Maker.

Blackhole dostala malý tým do širšího světového podvědomí a se svým dalším projektem Matcho mají tvůrci nakročeno k ještě větší slávě už jen proto, že se oznámení nezhostil nikdo menší než mediální gigant IGN. Právě na jeho youtubovém kanále (a níže v článku) se můžete podívat na pořádný příběhový trailer nešetřící parádními záběry zhraní.

Že to na poměry Game Makeru vypadá až neuvěřitelně dobře? To proto, že ve FiolaSoftu přesedlali na nový engine. Nejprve začali svůj další projekt testovat v Unity, ale nakonec skončili u Unreal Enginu 4, který jim umožnil plně dosáhnout jejich vize.

Tou vizí je zcela unikátní střílečka Matcho, která v sobě snoubí adventurní plošinovku s příběhem, střílečku a oblíbený mobilní mechanismus spoj tři, který proslavila hra Candy Crush Saga. Jak něco takového může fungovat, ptáte se?

Ve výsledku docela jednoduše. Jak prozkoumáváte tajemný svět, hopsáte po plošinkách, používáte dvojitý skok, běh po stěnách a dashování vzduchem, tu a tam na vás vybafnou nezvaní mechaničtí návštěvníci z vesmíru podobní broukům, kteří hrají barvami. A když budete střílet po broucích jedné barvy a uděláte trojičku, docílíte výbuchu, který smete i všechny ostatní.

Přitom se nezdá, že by logický mechanismus hru jakkoliv zpomaloval, a její frenetický parkour je tak podpořen svižnou akcí, ve které musíte jen trochu zapojit mozek, postřeh a přesnost. Zároveň půjde o hru taženou kupředu příběhem.

zdroj: FiolaSoft Studio

V kampani pro jednoho hráče se zhostíte role 25letého Maxe, který trpí neznámou chorobou zapříčiňující výbuchy podivné energie. Stejná energie pohání zmiňované vetřelce, takže při záchraně světa se vlastně snažíte přijít na kloub vlastnímu prokletí, ze kterého se nakonec vyklube jedinečná přednost.

Příběhová kampaň má mít kolem osmi hodin a bude plná nadabovaných dialogů s volbami vyúsťujícími v několik možných konců. Vedle toho bude k dispozici samostatný nekonečný mód s vlastním příběhem, v němž si postupně odemykáte nové schopnosti a porovnáváte si úspěchy s ostatními hráči formou online žebříčku.

Po vydání hry se ještě počítá s updatem, který dodá jak kooperativní, tak kompetitivní multiplayerové arény až pro čtyři hráče, přičemž své kamarády budete moct pozvat do hry, aniž by ji sami vlastnili.

A jak je to s vydáním hry? Tvůrci by Matcho rádi vydali ještě letos, ale protože chtějí, aby vyšla najednou na více platformách, konkrétně počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S, může se stát, že datum sklouzne do roku 2023.

Nakonec jen taková malá zajímavost. Možná už vás napadlo, zda je hra, která na první pohled hýří kvalitou a potenciálem zaujmout celý svět, financovaná čistě ze zisků z prodejů Blackhole, zda se chystá ještě nějaká crowdfundingová kampaň, či zda se našel nějaký investor. Poslední možnost je správně. Do vývoje hry v roce 2020 investoval Ján Ilavský, tvůrce přelomového Beat Saberu.