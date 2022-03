V Diablu IV na vás čeká přes 150 dungeonů

30. 3. 2022 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Blizzard si při vývoji nejnovějšího akčního RPG předsevzal, že nás bude pravidelně informovat o tom, jak se Diablu IV průběžně daří. První letošní čtvrtletník je tady a tentokrát se zaměřuje především na výtvarnou stránku a zpracování prostředí.

Úvodní slovo patří šéfovi vývoje čtvrtého Diabla, Joeovi Shelymu, který je velmi spokojený s tím, jak se hra rýsuje. Je prý až v šoku z toho, jak moc se od prvních blogových příspěvků posunula, ale zároveň jde o zlepšení, která je náročné nějak komunikovat navenek, ať už jde o opravené chyby, nebo o mechanismy, kterým hrozilo vyškrtnutí, ale nakonec se do hry přece jen dostaly.

Hlavní slovo ale tentokrát dostali umělci a grafici. „Na obrázcích můžete vidět třeba to, jak se přibližujeme uměleckému a tematickému cíli gotického low-fantasy hororu. A berte v potaz, že to, co dnes uvidíte, je stále rozpracovaná verze!“ říká Shely.

Snaží se tím demonstrovat, že si Blizzard bere hráčské připomínky k srdci a reflektuje žádosti fanoušků o temnější Diablo IV. Podle uměleckého ředitele Chrise Rydera se tvůrci nesnaží o realismus, ale o uvěřitelnost středověkého světa, které dosahují kombinací biomů, počasí i správné architektury. Sanctuary je místo s bohatou historií, plné příběhů a konfliktů.

„Atmosféra je v některých místech až hmatatelná, počasí a nasvícení hraje v Diablu IV mnohem výraznější roli. Když prší, povrchy jsou mokré, déšť se v otiscích kopyt a kol sbírá v kaluže, země je rozbahněná, atmosféra tíživá, sychravá. Když se z takového místa dostanete do útulné, plameny ozářené krčmy, okamžitě cítíte kontrast s prostředím venku, jde o výjimečné místo, kde je bezpečno a teplo,“ vysvětluje Ryder.

Tvorba lokací pro Diablo IV stojí podle něj na dvou pilířích, kterými jsou „staří mistři“ a „návrat k temnotě“, které tvůrcům pomáhají udržet konzistentní výtvarný styl. Pilíř starých mistrů na lokace nahlíží optikou klasických malířů, jako byl Rembrandt, kdy si grafici hlídají barevnou paletu, odstíny a míru detailů. Návrat k temnotě pak odkazuje k tomu, že je Sanctuary nebezpečným, temným gotickým světem.

Dvojici pilířů Ryder společně s kolegy ilustruje pomocí šesti různých videí z rozmanitých lokací. Otevřený svět Diabla IV nabídne pět zón a přes 150 dungeonů. V rámci březnového deníčku z vývoje můžete nasát atmosféru pobřeží Scosglen, zříceniny kláštera Orbei, opevnění Kyovashad, ale i několika podzemních částí hry, přičemž se můžete těšit nejen na obyčejné hrobky, ale i na zaplavené jeskyně či tajné útočiště druidů.

Diablo IV má po nedávném odkladu vyjít v příštím roce pro PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.