Nejčtenější články týdne - nadvláda Zaklínače

27. 3. 2022 11:40

Zatím pořád platí, že když CD Projekt RED něco oznámí, hráči nastraží uši. O cokoliv co jen zavánělo Cyberpunkem byl obrovský zájem a nejinak je tomu samozřejmě i v případě oblíbeného Zaklínače. Na tom se polské studio proslavilo a bylo jen otázkou času, než dostaneme oznámení nového dílu. To teď přišlo, ale bez jakýchkoliv herních detailů. Kdo ví, kdy tak nový Zaklínač vyjde. Jen tak to asi nebude, ale přesto se už teď nemůžeme netěšit.

