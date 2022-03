Česká hra 1428: Shadows over Silesia bude plně přístupná hráčům se zrakovým postižením

21. 3. 2022 17:45 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

V poslední době se hodně mluví o možnostech přístupnosti her pro osoby s tělesným postižením, například o barevném korigování pro barvoslepé hráče či třeba podpoře speciálních nastavení ovladačů. Existují dokonce i ceny, které se věnují pouze přístupnosti. Jenže i přes veškerou pozornost veřejnosti a médií velká studia mnohdy přístupnost řeší značně polovičatě. Co se týče indie projektů s omezenějšími zdroji na vývoj, je situace pochopitelně ještě horší.

Velkou výjimkou ale bude česká akční adventura 1428: Shadows over Silesia. Hra by totiž měla být plně přístupná pro nevidomé hráče, a to v opravdu ambiciózním provedení. Kromě předčítání všech textů ve hře bude adventura obsahovat i speciální popisy prostředí, sonar, všemožné zvukové nápovědy a spousty dalšího nastavení. Podle autora hry Petra Kubíčka by přístupnost měla nabízet ještě více možností než třeba The Last of Us: Part II, které za kompletní podporu pro zrakově postižené dostalo nejedno ocenění.

Ke hře vyšel i audio trailer, který slibuje opravdu kvalitně provedenou práci – pusťte si ho výše. Pokud vás zajímá kompletní seznam všech možností, které 1428: Shadows over Silesia nabídne, můžete se podívat na oficiální web a jeho nově zřízenou sekci pro nevidomé.