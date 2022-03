Jedno z posledních tajemství Zaklínače 3 odhaleno

Týká se Vivienne, dvorní dámy z datadisku O víně a krvi , kterou Geralt může zbavit ptačího prokletí. Ovšem za cenu toho, že se její život dramaticky zkrátí. Zaklínač dívku doslova varuje, že jí patrně bude zbývat jen sedm let života.

Vivienne nabídku nadšeně přijme a v lidské podobě odjíždí z Toussaintu na Skellige, kde posléze žije životem běžného NPC poblíž Kaer Trolde. Pokud ovšem uběhne 7 herních let (neboli přes 2 500 dní), dívka skutečně zemře, jak Geralt předpověděl. Jestli se na čekání necítíte, můžete se podívat na xLetalisovo video:

Současný hlavní designér úkolů v CD Projektu RED Philipp Weber potvrdil , že jde o detail, který on osobně ukryl nejdůmyslněji. Nemůže nicméně vyloučit, že pořád ještě existují nějaké další drobnosti, které v Zaklínači 3 unikly i zrakům těch nejpozornějších fanoušků a do hry je poschovávali jeho kolegyně a kolegové.

Uvidíme, jestli vývojáři do sedm let staré hry skryjí nějaká nová tajemství v rámci chystaného upgradu pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Na nových konzolích by Zaklínač 3 měl opětovně vyjít v druhém čtvrtletí letošního roku, tedy mezi dubnem a červnem.