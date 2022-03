Zahrajte si v češtině Fallout 76, Jurassic World Evolution 2 nebo Game of Thrones

21. 3. 2022 17:10 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Máme tu konec dalšího měsíce a s ním i novinky z našeho spřáteleného webu Překlady her, který se věnuje českým lokalizacím. Ani v březnu překladatelé a překladatelky nezaháleli. LordCrull se vrhl na skutečný oříšek v podobě Falloutu 76. Čtyři roky po vydání je na tom postapokalyptické MMORPG mnohem lépe než při vydání a teď si ho můžete vychutnat i v češtině.

O českou lokalizaci pro dinosauří tycoon Jurassic World Evolution 2 se postaral Jetro. Skupina Spyker Tym zase dokončila překlad celé série epizodické Hry o trůny od Tellltale Games.

V češtině si můžete zahrát také vesmírný survival Breathedge. Překladatel Luc2as zase myslí na tuzemské fanoušky virtuální reality, do mateřštiny přeložil The Room VR: A Dark Matter. Češtinu z pera DrJoa dostává také dva roky starý příběhový survival Help Will Come Tomorrow.

Po roce a půl se svého dokončení dočkal český překlad pro The Jackbox Party Pack 6 – Trivia Murder Party 2. Konečně si tak můžete vědomostní hru o sériových vrazích zahrát i s jazykově méně vybavenými přáteli.

Poslední z čerstvých překladů je vlastně trochu staršího data – Comgad samostatně uvolnil češtinu z CD verze prvních Dungeons, která už nebyla k sehnání, a díky XCototwaMo je teď ke stažení a kompatibilní i s verzí pro Steam.