Hry The Dark Pictures: House of Ashes či FAR: Lone Sails se dočkaly češtiny

22. 2. 2022 12:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ani v posledním měsíci nadšenečtí překladatelé nezaháleli. Velmi plodný Mayki dodal českou lokalizaci další hororové adventury z antologie The Dark Pictures. Nově si tak můžete v naší mateřštině užít poslední díl House of Ashes, od kterého ale nečekejte žádné zázraky, viz Pavlova recenze.

Další hra, která se od svého fanouška Mitthrawna dočkala češtiny, je povedená adventura FAR: Lone Sails naplněná osamoceným putováním. Díky webu Charlotiny Čestiny zase můžete v češtině pokračovat druhou epizodou adventury Batman - The Telltale Series.

Česky je i Steam verze Final Fantasy IX včetně Moguri Modu (zde) a remasterovaná verze detektivky Sherlock Holmes: The Awakened (zde). Zajímavostí je vznik anglické lokalizace staré české hry Boovie. Z připravovaných překladů jmenujme slovenštinu pro kooperativní taškařici Tools Up!.

Náš spřátelený web Překlady her, odkud tyto informace čerpáme a kde se o překladech dozvíte ještě mnohem víc, v uplynulém měsíci spustil nový projekt. Pod označením PH Squad se ukrývá nově vznikající překladatelský tým samotného portálu, který momentálně nabírá dobrovolníky na překlad jedné z nejlepších her posledních let – Disco Elysium.