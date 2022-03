DICE už mají pracovat na dalším Battlefieldu. Z průšvihu 2042 se prý poučili

24. 3. 2022 12:45 | Novinky | autor: Adam Homola

Battlefield 2042 vyšel v otřesném stavu a bude potřebovat obrovskou hromadu patchů i updatů, aby se dostal alespoň do fáze, kdy nebude dělat sérii ostudu. Tam ale zatím nejsme, a zatímco v DICE probíhají záchranářské práce, začíná tam i vývoj dalšího dílu.

S informací o vývoji nového, plnohodnotného Battlefieldu přišel web Xfire a leaker Tom Henderson, jehož spekulace jsou všelijaké, ale ohledně této série obvykle poměrně věrohodné. Ten tvrdí, že se tvůrci z vývoje Battlefield 2042 opravdu hodně poučili. Zdroje webu uvádějí, že si myslí, že „se budou velké změny provedené v Battlefieldu 2042 vracet zpátky.“ Co to přesně znamená, zatím nevíme, ale můžeme spekulovat, že může jít třeba o systém tříd, respektive operátorů, který se s vřelým přijetím vážně nesetkal. Nebo že by šlo o mapy? Počet zbraní? Nakládání s vozidly? Inu, může jít prakticky o jakoukoliv novinku, neboť loňský Battlefield to od hráčů i kritiků schytal snad za všechno.

Původní plány DICE byly podle Xfire jasné: Battlefield 2042 měl sloužit coby jakýsi základ pro všechny budoucí díly. Značka se tak dost možná měla vydat směrem k subžánru stříleček s hrdiny. Nicméně tenhle plán se dost možná mění a příští díl se zřejmě posune blíž k tradičnějšímu pojetí válečné akce.

Zdroje Xfire také tvrdí, že příští Battlefield bude zasazen do moderního prostředí, respektive do blízké budoucnosti. A že se k vývoji nového titulu už přesunula většina týmu, byť nemalá část vývojářů pořád pracuje na opravách a novém obsahu pro Battlefield 2042.

Pokud se EA a DICE z problémů Battlefield 2042 opravdu poučili a uvědomili si, jak otřesný produkt pustili mezi hráče, je to skvělé. Na druhou stranu stačí vzpomenout na předchozí díly série, nebo téměř jakoukoliv hru od DICE z posledních let. Battlefield 2042 totiž nebyl ani zdaleka prvním a jediným titulem švédského studia, se kterým byli hráči nespokojení.

DICE umějí bohužel zkazit start své hry opravdu epicky, stejně jako jim nedělá problém vydat očividně nedodělaný produkt a všechno pak ladit za chodu. Tedy i pokud by byl příští Battlefield designově svéprávný, pořád hrozí popravdě dost velká pravděpodobnost, že vyjde v ne zrovna reprezentativním stavu.

Nezbývá než doufat, že další Battlefield budeme moct s klidným svědomím doporučit nejen rok po vydání (tedy po hromadě patchů a updatů), ale hned od začátku. Zrovna tahle série by si už totiž už konečně pořádnou, hotovou a vyladěnou hru opravdu zasloužila.