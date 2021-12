Best of 2021: Zklamání roku

29. 12. 2021 14:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Kategorie Zklamání roku se nepřipravuje snadno. Zklamaní hrami nechceme být nikdo a o to víc bolí, když šlápne vedle vaše oblíbená série či žánr. A nejenže letos těch přešlapů nebylo málo, ony navíc byly ještě katastrofálnější než loni. Herní průmysl nám v roce 2021 uštědřil hned několik bolestivých ran a po dlouhé debatě jsme téměř se slzou v oku vybrali tři nejhlubší.

zdroj: Konami

Kdyby na Games existovala kategorie Drzost roku, vyhrál by ji zcela jistě eFootball. Fotbalová hra přebírající štafetu po sérii PES se vydala poněkud jiným, zoufale špatným směrem. eFootball se tváří jako normální, regulérní fotbalová hra. Štempl, že jde o demo, alfa verzi nebo early access byste hledali marně... stejně jako nějaký smysluplný obsah.

Konami servíruje ohlodanou kostřičku, ze které někdo vysál i poslední kapičky morku. Zarážející absence obsahu, prvků a možností je nevídaná a prodej drahých DLC do tohoto téměř „prototypu“ je už jen třešničkou na dortu. Je to snad rána do vazu pro celou staroslavnou sérii?

zdroj: Rockstar

Co může být jednoduššího než poslat na trh citlivou předělávku milované klasiky? Inu, už loni jsme se v případě Warcraft III: Reforged a Commandos II HD Remastered přesvědčili, že se toho může pokazit hodně i u obyčejného remasteru. A Rockstar (zrovna Rockstar!) letos laťku posunul ještě níž svojí „vylepšenou“ verzí oblíbené trilogie.

Ano, trojka, Vice City i San Andreas zestárly, ale zábavné jsou pořád a jako takové nabízí vyžití na desítky hodin. Jenže všechno ostatní je špatně. Technický stav her je příšerný, glitche, bugy a bizarní chyby, kdy třeba za jízdy mizí mosty, zvětšují se auta nebo zaprší a vy skoro nic nevidíte, jsou na denním pořádku.

Definitivní edice GTA je definitivně špatná a stejně jako v případě loňských zklamání, i tentokrát zamrzí především fakt, že se takhle odfláknuté péče dostalo zrovna milovaným klasikám.

zdroj: Electronic Arts

Ztrátu paměti nemá cenu předstírat. Nejde jen o Battlefront II: Ve studiu DICE zpackali nejeden start multiplayerové střílečky a třeba takový čtvrtý Battlefield byl svého času skutečně extrémně problémový. Jenže v porovnání s prakticky čímkoliv, co se kdy DICE nepovedlo, je Battlefield 2042 tím nejhorším paskvilem.

Stav, v jakém si světový vydavatel EA a tak zkušené studio jako DICE dovolili vydat nový hlavní díl letité, oblíbené série, je jednoduše bezprecedentní. Ano, s přimhouřením obou očí se dá říct, že dnes vychází každá druhá hra v nehotovém stavu. A ano, vzhledem k historii zpackaných launchů her od DICE jsme dokonalý start nečekali ani tentokrát. Přesto nám nový Battlefield vyrazil dech.

Battlefield 2042 vás totiž v tom nejhorším slova smyslu ohromí. Očividně nedodělanou technickou stránkou, obří dírou v obsahu i otřesným balancem. A když už hra výjimečně funguje, zkazí vám sebemenší náznak zábavy celá plejáda nepochopitelných designových rozhodnutí. Ta v kontextu série jednoduše nedávají smysl, hru aktivně kazí a z nemalé části prostě a jednoduše nefungují.

Těžko hledat něco, za co by nový Battlefield zasloužil pochvalu. Obzvláště tristní je fakt, že zdejší problémy jdou hluboko do základních stavebních kamenů hry. Jinými slovy nebude stačit počkat pár měsíců na opravy bugů a doladění balancu. Tady se bude muset zásadně měnit design, významně upravovat hratelnost a tvůrci budou muset do hry napumpovat tolik nového obsahu, že netušíme, jak a kdy to budou stíhat. Akciový korporát EA totiž velí jasně: Nejpozději za dva, tři roky tady chtě nechtě bude další Battlefield/front. Stihnou v DICE Battlefield 2042 vůbec někdy dotáhnout do stavu, za který by se nemuseli stydět?