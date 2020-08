Nejčtenější články týdne: Microsoft & Mafia

2. 8. 2020 16:00 | autor: Redakce Games.cz

Uplynulý týden byl co do nejčtenějších článků poněkud jednotvárný, ale o to zajímavější témata to byla. Na jedné straně Mafia, respektive změny mapy v remaku oproti originálu a její závod. A na druhé straně samozřejmě Microsoft a jeho Xbox Games Showcase, která svému jménu moc nedostála, když některé hry ukazovala na PC, jiné pomocí render trailerů a další takřka vůbec. Microsoft už láká na další Showcase, takže prostor pro reparát tu bezpochyby bude.

