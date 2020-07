Microsoft má dlouhodobý plán a překáží mu jediné – nový Xbox

29. 7. 2020 17:31 | autor: Aleš Smutný

Předem chci poznamenat, že tenhle komentář rozhodně není polemikou s Adamovým článkem – zcela souhlasím, že vzhledem k očekávání celá akce Xbox Showcase selhala jako lákadlo na Xbox Series X. Tím se ovšem, pravda, poněkud předčasně, dostávám k pointě svého komentáře.

Microsoft už totiž nehraje podle starých pravidel z dob líté války X360 proti PS3. Konzolové války a soupeření už nějaký ten pátek pozvolna opouští a jeho vize tkví jinde. Má ovšem jeden problém. A ten se jmenuje Xbox Series X.

Budoucnost je Game Pass, ne exkluzivity

Microsoft má dlouhodobé plány, za které by se nestyděli ani Cyloni. Tím prvním a nejdůležitějším je Xbox Game Pass, zprvu nenápadná služba, která ale v současnosti nabízí pro zákazníky obrovskou hodnotu.

Důvodem je i to, že Microsoft se nebojí na startu této služby tratit. Šéf marketingu Xboxu Aaron Greenberg na otázky ohledně toho, zda Game Pass nemůže společnosti finančně uškodit, jen s úsměvem odpovídá: „S Game Passem se soustředíme hlavně na poskytnutí co nejlepší přidané hodnoty, i když nás to krátkodobě něco stojí. Je to ale o jiném nastavení přemýšlení. Pokud optimalizujete profity, můžete se ptát, jak získat co nejvíce z každého zákazníka, nebo to otočíte a položíte si otázku, jak poskytnout příznivcům co nejvíce. Pokud to uděláte, získáte fanoušky na celý život.“

A o to, zcela zjevně, Microsoftu jde. Nebojovat krátkozrace, odtrhnout se od klasických soubojů konzolových generací a vstoupit do „next-genu“ s něčím opravdu novým.

Nemyslím tím, že by Microsoft oproti Sony volil nějaký revoluční přístup – on se jenom zaměřuje na trochu jiné cíle a de facto tak opouští bojiště, které aktuálně vůbec nepotřebuje. Microsoft totiž kromě jiného definuje jedna věc – má dost peněz, divize Xbox tvoří jen malou část celkového rozpočtu a díky tomu si může dovolit experimentovat a zkoušet nové věci. Nevadí, že firma aktuálně Xbox Game Pass dotuje, služba už má dost zákazníků, i proto, že je přístupná jak na Xbox One, tak na PC.

A to je další hlavní heslo Microsoftu, které podtrhuje fakt, že tahle generace není o souboji Xbox Series X s PlayStationem 5. Microsoft a jeho zástupci neustále zmiňují „rodinu zařízení“ ve smyslu propojení platforem Windows a Xbox. Je jim jedno, zda budete hrát přes PC, nebo Xbox, důležitější je, zda budete hrát pomocí (zatím) velmi výhodného předplatného Xbox Game Pass.

K němu se časem přidá i streamovací platforma xCloud, která znovu podtrhuje, že Microsoft pošilhává po odlišném segmentu, než bychom doposud čekali a na jaký jsme byli zvyklí. Greenberg a samozřejmě Microsoft chtějí co nejvíc rozšířit povědomí o Game Passu, a i když jej budou „dotovat,“ sází na to, že si jej lidi navzájem doporučí a zákazníci budou samovolně přibývat.

Když nemůžeš odmítnout souboj

Nejhorší překážkou, která Microsoftu stojí v cestě, je paradoxně on sám, respektive konzole Xbox Series X. Zdá se, že vyvrcholení konzolové generace, kdy musí přijít na trh nový stroj, zastihl MS v nejhorší možnou dobu.

Přesně tohle podtrhovala aktuální tisková konference, na niž se snesla spousta kritiky. Viděli jsme nové Halo, které mi, jako fandovi série, zatím připadá ploché, ale na tom tolik nesejde. Viděli jsme hlavně spoustu her, kterou letos rozhodně neuvidíme na Xbox Series X. Jejich vývoj často teprve začíná a vsadím se, že mnoho z nich si zahrajeme až v roce 2022 nebo později.

V lednu letošního roku navíc přišlo překvapivé oznámení, že Xbox Series X nebude mít exkluzivní hry a vše si zahrajete i na Xboxu One díky zpětné kompatibilitě. Microsoft tak posiluje onu myšlenku rodiny zařízení, na níž si zahrajete libovolnou hru, a zaručuje, že hry z Game Passu si opravdu můžete užít i na své stávající konzoli. Že najednou nevyjde před Vánoci čerstvá várka her, která bude zamčená za poplatkem nové konzole.

Microsoft chce vytvořit něco jako herní Netflix, kam půjdete pro svou denní dávku her a budete listovat katalogem a je jedno, zda tak budete činit na PC, nebo Xboxu. A dokud nebude trh dostatečně penetrovaný Series X, není nutné některé tituly limitovat jen na novou konzoli. Dokonce by to bylo kontraproduktivní.

Jenže je tu pořád veřejnost. A ta očekává konzolové války a touží po deklarování vítězů. A tak, chtě nechtě, Xbox musí jít do letošního střetu se Sony a PlayStationem 5 bez ohledu na to, že pro jeho dlouhodobou strategii je to spíše škodlivé. Nemá (a nechce mít) exkluzivní system sellery ve chvíli, kdy se snaží protlačit myšlenku „hrajte na čem chcete“ – jeho motto zní Play Anywhere!

zdroj: Microsoft

Ale umíte si představit druhý extrém? Situaci, kdy Sony vyrukuje s novou konzolí a Microsoft ne? Americký gigant může razit svou vlastní cestu, jak chce, ale tohle si nedovolí. A tak prostě nepřipravený vstoupil do špatného ringu… a prohrává na kola.

Víte, v čem spočíval největší průšvih poslední konference? Znovu a znovu se neopakovalo, že ukázané tituly, včetně těch od třetích stran, bude možné hrát hned s Game Passem. Na tohle nestačí ukázat v prezentaci ikonku, je třeba to říkat jasně, slovem, a vše pokud možno ještě vizuálně podtrhnout. Protože bez toho zbývá divákům očekávajícím tradiční souboj exkluzivit a předhánění se v důvodech, proč si koupit zrovna tuhle konzoli, jen lineup her, které si letos opravdu nezahrají.

Japonský bijec zatím nehledá nový styl

Je to o to viditelnější, že na druhé straně ringu stojí Sony se svým PlayStationem 5 a konzervativním přístupem. Sony i Microsoft jsou profilově zcela odlišné firmy se zcela odlišnými finančními kapacitami. Xbox pro Microsoft neznamená tolik, co PlayStation pro Japonce.

Navíc, konzervativní přístup se Sony osvědčil i minule. Pamatujete si na odvážnou prezentaci Xboxu One a koncept digitální distribuce, půjčování si titulů a podobně? Prezentaci, která nedokázala celý, tehdy revoluční systém, představit (vidíte ten vzorec?) a ještě během E3 firma na celou koncepci změnila názor?

Sony mezitím stačilo se ke všemu postavit standardně a ještě vydělat na svém konzervativním postoji kladné body. Microsoft udělal chybu, že zařadil zpátečku a nestál si na svém. A dělá to zčásti i nyní, i když zcela realisticky do předvánočního souboje musel.

Co to vše znamená pro Sony? Vlastně nic moc. Její přístup se nemění, jak kvůli dlouhodobé filozofii firmy, tak díky tomu, že se tradicionalistický přístup finančně vyplácí. Pro samotný trh to ale znamená, že konzolové války, jak jsme je znali, už skončily. Nintendo už dávno šlo vlastní cestou a konečně našlo svou Hedvábnou stezku. Sony se drží evoluce, protože by bylo nesmyslné přestavovat něco, co funguje (a také proto, že japonská korporace jen velmi nerada dělá radikální veletoče).

Budoucnost je napínavá… a počkáme si na ni

A Xbox? Ten ví, co chce, ale jeho signalizace směrem ven je rozpačitá. Zároveň ovšem disponuje dostatečnou podporou v rámci firmy i jejího finančního oddělení, aby se, zjevně, nenechal rozhodit tím, že aktuálně nad ním (velmi přelétavá) veřejnost láme hůl. Jeho plán je dlouhodobý, a pokud vyjde a dosáhne plné realizace, může změnit tvář herního průmyslu a vytvořit třetí monolitický sektor, který bude spojovat PC, konzoli Xbox a systém předplatného.

Anebo se může stát, že se objeví onen bázlivý Microsoft, který vycouval z plánů na revoluci digitální distribuce a vlastnictví her a který nedávno ukončil provoz streamovací služby Mixer, jakkoliv právě ta mohla těžit z nové konzole. Ale to už jsme si řekli – Xbox Series X je aktuálně Microsoftu spíše na obtíž.

I proto nebudeme moci vyhlašovat oblíbené vítěze konzolových válek. Bojiště se totiž rozvinulo do mnoha dimenzí (konzole, streaming, služby předplatného, cloud gaming) a ne všichni chtějí obsadit všechny fronty. I když to tak zvenčí může vypadat.