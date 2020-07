Vývojáři výrazně změnili mapu remakované Mafie

30. 7. 2020 10:18 | autor: Patrik Hajda

Jednou z prvních oficiálních informací o chystaném remaku Mafia: Definitive Edition byl fakt, že se mapa hry rozroste. Tehdy jsme museli vsázet jen na naše představy, ale teď konečně dostáváme finální podobu a rozlohu herního prostředí díky obrázku mapy.

Jak se můžete sami přesvědčit níže, samotné město Lost Heaven si neprošlo tak výraznými změnami. Zato okolní zeleň se té původní příliš nepodobá. Výlet na venkov si tentokrát můžete udělat kdykoliv, neodemkne se až v průběhu hry, nebudou vás překvapovat neviditelné zdi a nečeká vás loading.

Přestože je mapa větší, ikonické velké lokace jako závodní okruh a letiště se zdají být blíž u města, takže jízdou k nim možná nestrávíte tolik času (neplatí to o motelu, ten je stále kus za městem). A i když je tvar města více méně totožný s 18 let starou verzí, změn je tady opravdu požehnaně.

zdroj: Hangar 13

Obrázek si pro plné zobrazení rozklikněte kolečkem myši

V centru například bude mnohem hustší zástavba mrakodrapů, čímž se Lost Heaven má víc blížit svému předobrazu v Chicagu. Rovněž čtvrť Chinatown nyní mnohem snáz rozeznáte od ostatních částí města díky odlišné architektuře.

Z dřívějška víme, že například rohy ulic budou kulatější, aby ježdění bylo plynulejší. Podpoří to i celá řádka nových vedlejších uliček, které jednak poslouží jako zkratky, jednak jako prostředek pro setřesení policistů.

zdroj: 2k Games

A co je možná vůbec nejzajímavější: Připravte se na to, že vás některé mise zavedou úplně jinam než v původní hře Mafia: The City of Lost Heaven (možná proto došlo k přejmenování některých oblastí). Tvůrci si totiž zjišťovali, kudy hráči v rámci misí nejčastěji cestovali a ukázalo se, že se trasy příliš opakují. V remaku vás proto budou tahat na jiná místa, abyste jeli jinudy a viděli jiné krásy „renovovaného“ města.

Vyznívá to, že by nám Lost Heaven mělo být povědomé, ale zároveň nám dá dostatek prostoru k objevování nových zákoutí, cestiček a vyhlídek. Snad se to povede a město v remaku nebude nudnou kulisou.

Mafia: Definitive Edition vyjde 25. srpna na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.