Sledujte od 16:00 Fight Club #487 nejen o Xbox Games Showcase

29. 7. 2020 15:30 | autor: Redakce Games.cz

Představení nových her na PC, Xbox One a Xbox Series X bylo bezpochyby jednou z největších událostí uplynulého týdne. Microsoft vyrukoval se svým Xbox Games Showcase už ve čtvrtek večer, my jsme byli u toho a všechna zásadní oznámení na Gamesech samozřejmě máme. Akce to byla ale natolik důležitá, že se jí budeme věnovat i v dnešním Fight Clubu.

Microsoft toho na Xbox Games Showcase totiž ukázal hodně, aniž by toho vlastně ukázal tolik. Spousta her vyjde až za několik let, tedy kromě vlajkové lodi v podobně Halo Infinite, která dorazí už letos. Jenže ono to Halo nevypadá zrovna úchvatně. Ale dost řečí, debaty o tom, co se povedlo, nebo nepovedlo, si necháme do podcastu.

I tentokrát nám můžete posílat dotazy – jako vždy vám k tomu může posloužit emailová adresa podcast@games.cz nebo se nás můžete ptát přímo během živého vysílání v chatu na YouTube.