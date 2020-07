Exkluzivní dojmy z Project CARS 3: Přístupnější, ale stále nekompromisní simulace

30. 7. 2020 16:00 | autor: Patrik Hajda

Slightly Mad Studios se po třech letech vrací s již třetím dílem závodní série Project CARS, který přináší víc změn, než byste možná čekali. A začíná to okamžitě po spuštění hry, kdy po vytvoření vlastního avatara ihned usedáte za volant zbrusu nové Corvetty C8 bořící dlouhodobou tradici legendární „ameriky“ umístěním obřího motoru před zadní nápravu.

Project CARS 3 vás tak přivítá komentovaným tutoriálem a ochutnávkou silné káry, ke které se v kariéře hned tak nedostanete. Záhy jí ale musíte dát sbohem, jelikož se postavíte před nelehkou výzvu – Toyotu GT-86, Hondu Civic Type R, nebo snad Mitsubishi Lancer Evolution VI TME? Já se rozhodl pro čtyřkolku doufajíc, že mě snáz vytáhne ze šlamastiky.

Na tomto místě prozradím, že přeskočením výuky se odsuzujete k předvybrané Toyotě, čemuž popravdě vůbec nerozumím. Ale ať už si tutoriálem a následným výběrem projdete, nebo ne, čeká vás poté už samotná kariéra rozdělená do vozových kategorií, dále šampionátů a konečně vlastních závodů.

zdroj: vlastní

Zábavná kariéra

U kariéry si chvíli pobudeme, jelikož je jedním z hlavních tahounů hry a obsahuje spoustu zajímavých prvků souvisejících s progresem. Předně vás možná překvapí, že za své umístění v závodech nezískáváte žádné peníze. Přitom nákup nového vozu a tuning toho současného vážně není levnou záležitostí. Tak kde vzít finance?

Ne, špatný tip. Nejsou to mikrotransakce, ale zkušenosti. Za každou perfektně projetou zatáčku, za čisté předjetí, za jízdu v ideální stopě i za dobře ukočírovaný drift získáváte během závodů XP. Další porci zkušeností si vysloužíte po splnění až tří výzev v každém závodu typu „draftuj 30 vteřin“ a „umísti se na bedně“.

Po nasbírání dostatečného množství XP poskočíte o úroveň výš a dostanete jistý obnos peněz. Možná to zní triviálně až hloupě (rozhodně abstraktně), ale pravdou je, že se díky tomuto systému nikdy nenudíte. V každém závodě se ženete za určitými cíli výzev, ale především se snažíte o čistou jízdu odměňující vás v celém průběhu. Elegantní způsob, jak hráče přinutit ke sportovnímu chování. Rozuměj, necítil jsem se nucený, ale adrenalinově vyzvaný.

zdroj: vlastní

Avšak zmíněné výzvy budete chtít plnit ze zcela jiného důvodu – slouží k odemykání dalších závodů a tříd vozidel (začínáte u E, pokračujete přes D, C a B k A, třídám GT a dalším). A tím se dostáváme k jednomu z nejlepších řešení kariérního postupu, s jakým jsem se v závodních hrách kdy setkal.

Buď se totiž můžete spokojit s tímto postupným odemykáním šampionátů v třídě E, kdy se vám někdy v půlce zpřístupní třída D a později další, nebo sáhnete do svých úspor. Peníze těžce vydřené zkušenostními body totiž můžete utratit nejen za nová auta a tuning, ale i za odemčení LIBOVOLNÉHO závodu v kariéře. Klidně tak můžete po pár hodinách ve hře strávených s Lancerem utratit veškeré své jmění, odemknout vyšší třídu a sedlat supersporty.

Dilematický tuning

Tedy, jak se to vezme. On i ten supersport něco stojí, takže pozor na unáhlená rozhodnutí. Odemčený závod bez odemčeného vozidla je smutnou podívanou. A s tím souvisí další zajímavé pojetí postupu hrou. Ono už přesedlání ze třídy E do třídy D není levnou záležitostí. Třídu sice odemknete snadno plněním úkolů, ale vůz si musíte koupit. Anebo taky ne.

Jakmile jsem dojezdil skupinu E, koupil jsem svému Evu nové turbodmychadlo a rázem bylo schopné závodit v nové kategorii. A jen pro porovnání, nové turbo je otázkou nižších tisíců, zatímco nové auto stejné třídy vyjde klidně na 50 tisíc.

Samozřejmě tím nemáte zcela vyhráno. Tuning je v sérii Project CARS novinkou a tvůrci se dušují, že je zcela realistický. Nákup turba tedy neznamená pouze to, že najednou pojedete dvakrát rychleji. Ono vám to může dokonce uškodit. Po vylepšení motoru bude na kola na špatných pneumatikách posíláno moc síly, původní brzdy vás před zatáčkou moc nepodrží a vy zjistíte, že síla vážně není všechno.

Navíc si stačí pořídit jen pár tuningových dílů podvozku, elektroniky, motoru, aerodynamiky a spousty dalších kategorií, a váš vůz se ocitá v nové třídě vozidel, kde jeho dosavadní tuning ani náhodou není na úrovni továrních aut dané třídy. Musíte tedy vylepšovat s citem, smyslem pro detail a pod hranicí další třídy, abyste byli bojeschopní.

Mimochodem i vozidla získávají zkušenosti a na každé desáté úrovni se zlevní cena jejich tuningových dílů o 2 %. Zároveň nechybí možnost detailně si poladit nastavení podvozku, rozložení brzdové síly, upravení převodů a podobně, ale pouze za předpokladu, že si pořídíte díl umožňující takové úpravy, což je jen jeden z mnoha prvků přidávajících Project CARS 3 na uvěřitelnosti.

Žádné papírové krabice, ale pořádná těžká váha

Své čarování s výkonem vozidla otestujete až na trati, kde na vás čeká brilantní jízdní model. Nejde jen o takové ty samozřejmosti jako rozdíly mezi předokolkou, zadokolkou a čtyřkolkou, ani o přetáčivost a nedotáčivost a spoustu vypínatelných asistentů.

Čím Project CARS 3 zaujme na první pohled a osahání, je uvěřitelná váha vozidla. Závodní kolos se hrne do úzké zatáčky pod parou a vy cítíte, jak nekvalitní brzdy prohrávají svůj boj, pneumatika ztrácí přilnavost a váha vás netáhne k apexu zatáčky, ale opačným směrem.

zdroj: vlastní

Při rychlém střídání zatáček zleva doprava se vám zcela rozhází zadek a bude se jen neochotně vracet tam, kde ho chcete mít. A při pohledu kamery za vozidlem jde o uspokojivou podívanou. Když v levotočivé zatáčce musíte ťuknout na brzdu, vidíte, jak se veškerá váha přesouvá na jediné pravé přední kolo, zatímco karosérie nad zadním levým letí o několik čísel vzhůru.

Váhu vozidla pocítíte i na nerovnostech trati, které vám hravě rozhodí rytmus, a neméně uvěřitelně působí i poskakování po obrubnících. Zážitek sám pro sebe je prudký lijavec, respektive louže vyvolávající nepříjemný aquaplaning. Po dešti naopak oceníte vysychající pruh ideální stopy, i když jeho mokré okolí stále může tahat za volant.

Přístupná simulace

Tím vším Project CARS 3 na všechny strany volá, kterak jde o přísnou simulaci. Ale teď někoho z vás zklamu a někomu udělám radost. Třetí díl už není tak děsivý jako jeho předchůdci. Už totiž neplatí, že se bez volantu nebudete bavit. Tvůrci chtěli dostat své dílo mezi širší publikum a myslím si, že se jim to povede.

Ovládání na gamepadu je až překvapivě snadné a na zážitku nic neubírá. Nechápejte mě špatně, ani náhodou nejde o arkádu, pořád se pohybujeme spíš na opačné straně spektra, a pokud vám brzda nic neříká, pak po této hře ani náhodou nepokukujte. Ale se zkušenostmi třeba z takové Forzy Motorsport se PC3 vážně nemusíte bát.

Nejde ovšem o srovnatelné tituly. Forza je stále mnohem obyčejnější, méně propracovaná, ještě přístupnější, ne tak seriózní (i když, jak se to vezme, když se v Project CARS 3 objevuje disciplína rozbíjení bloků rozházených po trati známá ze série DiRT).

zdroj: vlastní

I když je třetí díl blíž zmíněné Forze než ostatní Project CARS, stále vám nedá nic zadarmo. Vyžaduje trénink, a pokud rozumíte autům a nebojíte se výzvy, s pomocí rozsáhlého nastavení si hru můžete maximálně znesnadnit. Za každých okolností musíte být maximálně ostražití, protože protivníci se nebojí ušpinit si ruce a poslat vás schválně do hodin. A vaše vlastní agresivní jízda je v každé jednotlivé vteřině absolutně na hraně.

Nečekal jsem to, ale z novinářské demoverze jsem velmi mile překvapený. Anebo ještě jinak: Jsem vyloženě nadšený a nemohu se hry nabažit! Kariéra je zábavná, jízdnímu modelu nelze nic vytknout, zastoupení značek a konkrétních modelů je pestrobarevné, různorodost tratí víc než dostačující…

Z Project CARS 3 jsem ani náhodou neviděl vše (byl přístupný pouze singleplayer) a v poskytnutém buildu ještě spousta věcí nefungovala, jak má, ale kdybych mohl, rád bych ve hře, klidně její rozpracované verzi, strávil další a další hodiny. Troufám si tvrdit, že tento titul od Slightly Mad Studios má dobře našlápnuto ke kandidatuře na závodní hru letošního roku.

Ale finální verdikt z finální verze hry je ještě minimálně měsíc daleko. Project CARS 3 vyjde 28. srpna na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.