Velký průvodce nadcházejícími závodními hrami

22. 6. 2020 18:00 | autor: Patrik Hajda

Každý rok napjatě očekávám, jaké závodní hry by mi mohly udělat radost vyjma těch pravidelných, jakými jsou například série F1 a WRC. A protože jich letos není málo a začal jsem se v nich sám ztrácet, rozhodl jsem se je zpřehlednit v následujícím seznamu. Sám jsem byl překvapený, kolik a jakých závodních her se chystá.

Rok 2020

Trackmania – 1. července (PC)

zdroj: Nadeo

Nejbližší závodní hrou je nový díl skvělé série Trackmania, který je dalším rebootem vracejícím se ke stadionovým formulkám. Je to také první díl, který razantně mění peněžní politiku. Základní hra vyjde zdarma se dvěma výšemi ročního předplatného, z nichž vám levnější odemkne více obsahu pro tvoření tratí a dražší umožní dělat kluby v online ligách.

zdroj: PlayWay

Electro Ride vás vezme do alternativní minulosti, do dob socialismu, který se z všudypřítomné šedé rozšířil do neonových barev. Ryze arkádové závodění láká na dvě desítky vozidel inspirovaných mimo jiné i československými stroji. Na Steamu si můžete vyzkoušet demo, plná hra vyjde už 10. července.

F1 2020 – 10. července (PC, PS4, XONE, Stadia)

zdroj: Codemasters

Formule drží svou železnou pravidelnost a po roce naservírují další ročník. Může to vůbec být ještě lepší? Série si v posledních letech drží vytříbenou kvalitu a je pro ostatní inspirací, jak se má dělat kariéra. Novinkou letošního dílu jsou dva okruhy a číselné statistiky rozlišující schopnosti jednotlivých jezdců.

Nascar Heat 5 – 10. července (PC, PS5, XONE)

zdroj: NASCAR Heat

Americké závody Nascar u nás nejsou tak populární jako formule, přesto se pouštějí do boje s ukvičenými speciály s odhalenými koly ve stejný den. Již pátý ročník čím dál tím lepších oválových závodů láká na všechny jezdce, týmy, auta a okruhy letošní sezóny, jak se na simulaci sluší a patří.

zdroj: Slightly Mad Studios

Tvůrci simulace Project CARS se rozhodli otestovat vody okrajového žánru akčních závodů a rovnou se vrhli na slavnou licenci Rychle a zběsile. Jejich arkádové závodní hře Fast & Furious Crossroads nebudou chybět tváře a hlasy herců z filmů, příběh plný důrazu na rodinu a naprosto přepálená akce. Z prvních záběrů to ale nevypadá nic moc, a hra tak může jedině překvapit.

DRAG – v létě (PC, předběžný přístup)

zdroj: Orontes Games

DRAG je projektem dvou bratrů, který stojí na jejich vlastním enginu, jehož předností je simulace fyziky každičké části stylových bugin od pneumatik a jejich přilnavosti přes odpor vzduchu až po model poškození. Půjde převážně o multiplayerové závodění, ale své dovednosti otestujete i v 24 zkouškách pro jednoho hráče. Nejprve je ovšem na řadě předběžný přístup.

Hotshot Racing – v létě (PC, PS4, XONE, Switch)

zdroj: Sony

S Hotshot Racing zavzpomínáte na staré dobré časy, na doby ještě před rokem 2000. Tento arkádový retro kousek by se snadno mohl stát senzací podobně jako fantastický pohled do minulosti zvaný Horizon Chase Turbo. Jen je o něco pomalejší a z hlediska grafiky detailnější. Zkrátka se nám tu v roce 2020 opakuje vývoj žánru závodních her.

Inertial Drift – v létě (PC)

zdroj: Pqube

A další driftování, tentokrát ale mnohem méně vážné než DRIFT21. Inertial Drift chce být twin-stick shooterem na poli závodních her. Hodlá toho docílit tak, že vás nechá ovládat zadek auta oběma páčkami gamepadu – levou zatáčíte, pravou si pomáháte. Originální koncept si snad už brzy sami vyzkoušíme.

Project CARS 3 – v létě (PC, PS4, XONE)

zdroj: Codemasters

Pokud vás Slightly Mad Studios vyděsili adaptací Rychle a zběsile, pak si můžete oddechnout. Jejich simulační série se vrací s již třetím dílem, který bude docela jiný než jeho předchůdci. Má být totiž přístupnější, ovladatelný na gamepadu a jako v mnoha případech je přislíbena zase ta vylepšená kariéra, ať to znamená, co to znamená. Takže vlastně tvůrci děsí dál. Milovníci hardcore simulací ať přeskočí na Automobilista 2 níže.

WRC 9 – 3. září (PC, PS4, XONE, Stadia)

zdroj: Kylotonn

Série WRC je jednou z mála každoročních jistot (i když za pár let licence přejde pod Codemasters a kdo ví, co se s ní bude dít potom). Devátý díl slibuje ještě lepší kariéru, grafiku a fyziku, což jsou všechno aspekty, v nichž byl už předchozí ročník úctyhodný. Série je s každým dalším dílem naštěstí lepší, tak snad devítka nebude prvním zklamáním za dlouhou dobu.

RIDE 4 – 8. října (PC, PS4, XONE)

zdroj: Milestone

Studio Milestone chrlí jedny motorky za druhými. V jeden rok je schopné vydat MotoGP, MXGP, Monster Energy Supercross a RIDE. RIDE 4 je z ranku silničních motorek a slibuje inovovanou kariéru, bezkonkurenční grafiku a novou definici realismu. Opravdu silná slova, snad se v říjnu potvrdí.

DiRT 5 – 9. října (PC, PS4 a XONE | PS5 a XSX později | Stadia 2021)

zdroj: Codemasters

Série DiRT se vrací a vrací se ke svým arkádovým kořenům. Po vážnějším DiRT 4 s důrazem na rally se tentokrát vydáme na okruhy v offroadech, buginách a terénních formulích, i když na klasické rally speciály také dojde. Jde o jedinou hru ze seznamu, kterou jsme si už stihli zahrát, takže si v případě zájmu pročtěte moje dojmy.

Monster Truck Championship – na podzim (PC, PS4, XONE, Switch)

zdroj: nacon

Trucky s gigantickými koly stále čekají na své důstojné zpracování a Monster Truck Championship by jím s trochou štěstí mohlo být. Prezentuje se jako „první monster trucková simulace“, která vás nechá ovládat každou z náprav zvlášť. To by vám mělo dovolit vykouzlit všechny ty praštěné kousky, které skuteční jezdci s těmito obludnými vozidly předvádějí.

art of rally – 2020 (PC)

zdroj: art of rally

Tvůrci Absolute Drift před časem představili svůj další projekt art of rally, minimalisticky pojaté závody viděné z ptačího pohledu, ve kterých je vaším cílem jednoduše projet danou trať z A do B. Hra má velice uspokojivý jízdní model, který nemá daleko k simulaci. Zajezdíte si snad se všemi ikonickými vozidly od počátků rally. Ale bez licence.

Dangerous Driving 2 – 2020 (PC, PS4, XONE, Switch)

zdroj: Three Fields Entertainment

Série Dangerous Driving je duchovním nástupcem Burnoutů, a to nejen svým destruktivním pojetím, ale také tím, že na ní pracují někteří původní tvůrci. První Dangerous Driving sice mezi recenzenty moc nezazářil, ale vývojářům to asi stačilo k rozhodnutí vytvořit dvojku. Nic o ní nevíme, nicméně má vyjít ještě letos. To zavání odkladem…

V předběžném přístupu

Automobilista 2 – (PC, na několik měsíců)

zdroj: Reiza Studios

Pokud se obáváte, že Project CARS 3 přijde svým novým přístupem o hardcore simulační přístup, tak si vyzkoušejte pokračování Automobilisty. Běží totiž na stejném enginu a nejde o hru, kterou byste ocenili na gamepadu. Nevýhodou může být fakt, že se závody zaměřují jen a pouze na brazilskou scénu, ale na druhou stranu se svezete v motokárách, cesťácích, formulích, dokonce i v kamionech.

DRIFT21 – (PC, na několik měsíců)

zdroj: 505 Games

Disciplína driftování se v seznamu níže objeví hned několikrát, přitom v historii se hry zaměřené na simulaci jízdy dveřmi napřed moc neobjevují. Tomuto kousku se podařilo licencovat několik málo aut a zakomponovat do hry jejich obsáhlý tuning zaměřený především na fungování vozidla v zatáčkách. Vysoké rychlosti zde nejsou žádoucí, hlavní je perfektně projet zatáčku, a za ní hned další, a za ní hned další…

Torque Drift – (PC, několik měsíců)

zdroj: Grease Monkey Games

Je to tak, dvě hry se momentálně perou o stejné publikum. Ale Torque Drift má docela jinou výchozí pozici. Jde totiž původně o hru pro mobily starou už víc než rok a půl a tohle je pouze její port, který navíc nejde do takové hloubky jako DRIFT21. Ale na rozdíl od něj je zase přístupnější. Záleží tedy na vás, zda si chcete jen tak bezstarostně driftovat, nebo se hrabat ve vnitřnostech auta a po pár hodinách se teprve naučit, jak jezdit bokem.

Bez data vydání

Dakar – (provizorní název)

Dakar 18 byla velice ambiciózní hra s gigantickými mapami, v nichž jste se orientovali pomocí několika málo bodů zaznamenaných zkratkovitě v rozpisu trati. Rozhodně zajímavá simulace, která ale měla daleko k dokonalosti. Hodně daleko. I tak zjevně komerčně uspěla, když tvůrcům stojí za to, vyrobit jí pokračování, které právě teď nemá ještě ani jméno, natož datum či potvrzené platformy.

zdroj: Lucid Games

Od dob druhých FlatOutů mi silně chybí disciplína destruction derby. Tuto díru z části zalepil skvělý Wreckfest, ale her zaměřených pouze na vzájemné ničení je jako šafránu. Destruction AllStars, exkluzivita pro PlayStation 5, je především o bouračkách, ale na rozdíl od všech ostatních her v seznamu tady můžete běhat i po svých. Jak asi dopadne tento originální mix multiplayerové střílečky a FlatOutů?

DiRT Rally 3.0 – (provizorní název)

Nová simulační série jedoucí bok po boku s arkádovější sérií DiRT se povedla, zejména její druhý díl, a tak není divu, že se v Codemasters rozhodli se značkou pokračovat. O třetím dílu v tuto chvíli víme jen to, že se na něm pracuje.

zdroj: Sony

PlayStation 4 byl první konzolí v historii, která dostala pouze jedno Gran Turismo, a ještě k tomu dost jiné Gran Turismo, než na jaké jsme byli zvyklí. Ale s příchodem PlayStationu 5 se série – zdá se – vrací k původní podobě. Gran Turismo 7 ještě nemá datum vydání a nevíme tedy, zda půjde o launchový titul. Ale už teď vypadá skvěle.

Test Drive Unlimited 3 – (provizorní název)

Dosud neznáme přesný název nové hry ze série Test Drive Unlimited, ale máme z nejvyšších míst potvrzené, že se na ní skutečně dělá. A to ve studiu Kylotonn, které je zodpovědné za aktuální sérii WRC a motorky TT Isle of Man. Doufejme, že tvůrci se značkou naloží tak, jak si zaslouží.

Forza Motorsport 8?

Nakonec jedna malá spekulace. Poslední Forza Horizon 4 vyšla před dvěma roky, Forza Motorsport 7 před třemi. Na cestě je nový Xbox Series X a to by v tom byl čert, aby jedním z launchových titulů, případně pozdějších, ale stále prvních her, nebyla další Forza. A z logiky věci by to měla tentokrát být realističtější větev Motorsport. Ale kdo ví, třeba se Horizonu daří o tolik lépe, že tvůrci už zůstanou jen u jedné značky. Každopádně nějaká Forza dříve či později vyjde a já to tipuji na osmý Motorsport připravený prodávat novou konzoli.