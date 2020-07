Zanedlouho vyjde roky vyvíjený dokument o historii PlayStationu

30. 7. 2020 17:40 | autor: Patrik Hajda

Od prvního PlayStationu uběhlo již celé čtvrtstoletí a pátý PlayStation je téměř za dveřmi. Příhodnější dobu na vypuštění dokumentu o historii této japonské konzole byste asi nenašli. Sice nejde o dílo z produkce Sony, ale o jeho kvalitách svědčí fakt, že je plné rozhovorů s klíčovými osobnostmi.

Tvůrci Nicola a Anthony Caulfieldovi v průběhu čtyř let od úspěšné kickstarterové kampaně projektu From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution vyzpovídali takové velikány, jakými jsou Mark Cerny (vedoucí architekt PS4 a PS5), Hideo Kodžima (tvůrce série Metal Gear), Phil Harrison (dříve prezident Sony Worldwide Studios, nyní vice prezident a generální manažer Googlu) nebo třeba Andy Gavin (spoluzakladatel studia Naughty Dog).

zdroj: Rebellion

Dokument tak dává prostor nejen byznysmenům a inženýrům stojícím za vývojem a marketingem konzolí, ale i samotným vývojářům, kteří pro své legendární hry zvolili tuto platformu, ať už výhradně, nebo navíc k ostatním zařízením.

Na The PlayStation Revolution bohužel nezajdete do kina. Nemůže za to koronavirus, protože to nikdy nebylo v plánu. Dokument vyjde 7. září v digitální podobě, a pokud doma stále máte stroje schopné otáčet fyzickými nosiči (jako třeba PlayStation 4), můžete sáhnout i po verzi na DVD a Blue-rayi.

Vedle samotného dokumentu bude dostupná i jeho rozšířená verze, do které tvůrci napěchovali tři čtvrtě hodiny povídání o vývoji her Wipeout a Gran Turismo, dále vzpomínají na devkit prvního PlayStationu zvaný Net Yaroze, řeší zvuk pro PlayStation 2, rozebírají vývoj tohoto dokumentu a přidávají galerii z natáčení.