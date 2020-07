PlayStation 5 nabídne Activities – možnost spustit konkrétní součást hry z dashboardu

29. 7. 2020 10:11 | autor: Pavel Makal

Možná to znáte. Máte přesně dvacet minut, což je tak akorát na jedno kolo Team Deathmatche ve vaší oblíbené multiplayerové střílečce. Než ale hru spustíte a proklikáte se všemi nabídkami, dostupný čas se ztenčí do té míry, že už nemá smysl multiplayerovou šarvátku pouštět. Tento problém by mohla příští generace PlayStationu elegantně řešit.

Už v loňském rozhovoru pro magazín Wired se Mark Cerny, hlavní architekt PlayStationu 5, zmínil o vlastnosti konzole, která umožní nahrávat pouze specifické části her. Nyní na jeho slova navázal šéf vývoje závodní rallye hry WRC 9 Alan Jarniou a produktový manažer Sébastien Waxin v interview pro španělskou mutaci GameReactoru. Článek byl posléze z internetu stažen, nicméně obsah rozhovoru stačila převzít další média.

Zajímavá vlastnost nové konzole má nést název Activities a Jarniou ji v kontextu WRC 9 popisuje jako schopnost „navázat okamžité propojení dashboardu konzole s konkrétními závody nebo jinými součástmi hry“. Celý proces údajně absolutně mění herní zážitek v tom smyslu, že vás po zapnutí konzole dělí od virtuálního volantu jen několik vteřin. Díky tomu budou mít hry daleko větší schopnost udržet hráčovu pozornost.

Celý systém tedy pravděpodobně bude fungovat tak, že každá ikona hry v dashboardu konzole bude obsahovat submenu s okamžitě přístupnými aktivitami. Multiplayerové hry vám ukážou přístupné servery, hry pro jednoho hráče zase třeba nabídnou dostupné mise a ukáží odměny, které za splnění můžete dostat.

Vy si tak můžete vybrat, zda chcete titul spustit normálně a proklikat se nabídkami, nebo skočit rovnou do režimu, na který máte aktuálně chuť. Možná vám pak z oněch zmíněných 20 minut zbydou tři, abyste ještě stačili zavolat Iljovi Hurníkovi.