Nejčtenější články týdne: Microsoft a absence her, seriálová nálož

16. 1. 2023 9:03 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

S přehledem nejčtenější článek uplynulého týdne? Absence her na straně zeleného giganta. Pavlův komentář vystřelil váš zájem na první příčku. Aby taky ne – Microsoft dlouhodobě intenzivně pracuje na změně strategie, do jisté míry se mu daří měnit obchodní model a o nakupování studií jsme psali už nesčetněkrát. Jenže my pořád čekáme, kdy to do sebe začne všechno zapadat a kdy začnou ty hry vycházet.

