Potion Craft – recenze alchymistického simulátoru

13. 1. 2023 16:00 | Recenze | autor: Jakub Malchárek

Vítej v mém skromném obchodě, drahý zákazníku. Co ti mohu nabídnout? Disponuji lektvary léčivými i magickými. Tinkturami, které propůjčí nadlidskou sílu, stimulují růst sklizně nebo mají moc probudit mrtvé z jejich věčného spánku. Co že to chceš? Lektvar na zvětšení čeho? No dobře, už se to nese...

Novinka jménem Potion Craft vám svěří do správy prodejnu s kouzelnými lektvary, které si napřed musíte sami vyrobit. Čeká vás kreativní kombinování surovin, smlouvání se zákazníky, dalšími obchodníky i kouzelníky a v neposlední řadě taky obtížná a časově náročná destilace pokročilých alchymistických látek a solí. To vše v krásné stylizované středověké grafice, která připomíná třeba nedávný Pentiment, byť barevné spektrum evokuje spíš vybledlý, zaprášený pergamen.

Alchymistická mapa

Vaření roztodivných sloučenin, tekutin, louhů a extraktů zpracovává Potion Craft nadmíru zajímavě a zprvu i zábavně. Vlastnosti lektvarů se totiž neurčují přímo kombinací konkrétních přísad, jak tomu v podobných systémech bývá zvykem, ale musíte se k nim dostat na alchymistické mapě.

Mapa mastičkáře je poseta různými efekty, překážkami a zkušenostmi. Každá surovina vám vždy konkrétním způsobem vytyčuje cestu k vytouženému efektu. Řetězením a další úpravou surovin pak musíte navigovat svitkem plným efektů, abyste tvořili takové lektvary, jaké si přejí vaši zákazníci.

Magické houbičky

Například takový divnohřib vás vezme několik kroků na jih a potom vracečkou pár kroků zpátky severně. Oproti tomu ohnivý zvoneček směřuje cik cak na západ a magická bobule opisuje dlouhý ovál severovýchodním směrem. A takových bylin, hub a minerálů jsou v Potion Craft desítky.

Pro správný a co nejúspornější pohyb můžete ještě každou surovinu rozemlít v hmoždíři, aby byla více potentní a na mapě vás přesunula ještě dál. Každý odvar můžete naředit, čímž se zase stáhnete blíže ke středu mapy.

zdroj: Vlastní foto autora

A to ani nemluvím o tom, že lektvary mohou mít efektů více. Mohou být také různě silné podle toho, jak se trefíte blízko středu ikonky s efektem. No a v neposlední řadě, základem lektvarů nemusí být jenom voda, ale i olej, který otevře alchymistickou mapu úplně novou, neprozkoumanou, s efekty rozloženými jinak.

Najednou tak lektvary na vodní bázi, které jsou na samém okraji mapy a dostat se k nim stojí spoustu surovin, jsou mnohem blíže a je jednodušší jich dosáhnout. Jen si musíte umět správně vybrat.

Receptář prima lektvarů

Celý postup výroby lektvaru si můžete zaznamenat do knihy receptů. A opravdu tím myslím úplně celý proces, od množství surovin přes hrubost jejich namletí až po počet zamíchání v kotlíku, který vás po vytyčené trase na mapě posouvá. Je to skvělý prvek k ulehčení výroby základních elixírů jedním kliknutím.

A proč by alchymista-podnikatel vlastně lektvary vůbec vařil? No přece proto, aby na nich vydělal florény, dukáty a zlaťáky! Každý den totiž do vašeho skromného obchůdku zavítají zákazníci s velmi specifickým problémem, který, jak doufají, vyřeší nějaký z vašich odvarů.

zdroj: Vlastní foto autora

Před pult se může postavit třeba v plátovou zbroj oděný voják, který potřebuje něco, co mu přidá sílu v boji. Šup a za pár mincí už prodáváte posilující lektvar. Potkáte taky nápadně povědomého šedovlasého lovce nestvůr, který po vás bude chtít něco na léčení zranění. Léčivá tinktura hned vše vyřeší.

Jenže ne všichni zákazníci ví, co chtějí. Staví se za vámi lovec, že potřebuje něco, co mu pomůže chytit bájného rysa a navíc je na jednu konkrétní surovinu alergický. Vy se tak musíte rozhodnout, jestli by mu prospěl spíš lektvar magického vidění, nebo obratnosti, případně vám nic nebrání v tom, uvařit tekutinu, která bude mít oba efekty.

zdroj: tinyBuild

Tekutý kapitalismus

Potion Craft vás za každý úspěšný obchod odmění nejen finančně, kromě toho vám stoupá reputace a taky oblíbenost. Anebo klesá. Ne každý má totiž s vašimi dryjáky dobré úmysly, takže když do krámu zavítá podezřelý muž se strništěm, který si žádá jed a nechce vám říct, jaké s ním má plány, je na vás, jestli ho obsloužíte. Pokud mu vyhovíte, ztratíte reputaci, protože pomáháte pochybným živlům.

Naškudlené peníze můžete postupně utrácet za vylepšování destilačního přístroje a dílčími kroky se dostat ke snu všech alchymistů – kameni mudrců. Složitý aparát po vás bude chtít stále komplexnější lektvary s konkrétně silnými efekty. A tady se bohužel Potion Craft mění z celkem příjemné relaxační hry v naprosto úmorný a ubíjející grind.

Tvrdý život masové výroby

Zhruba od poloviny postupu hrou se každý den odehrává zhruba takto: Splnit přání co nejvíce zákazníků, protože stále budete potřebovat vydělávat peníze a zvyšovat svou reputaci. Následně trávit úmorné množství času v alchymistické mapě a ze surovin, které vám zbydou, se pokusit vyrábět čím dál obtížnější lektvary pro výrobu ultimátních katalyzátorů pro závěrečný experiment.

Jestli se vám za jeden den povede takovýto dílčí lektvar namíchat třeba jeden, můžete to považovat za velký úspěch – a fiál se zázračnými tekutinami budete pro výrobu kamene mudrců potřebovat desítky!

Když si představíte, že drtivou většinu surovin ještě musíte opakovaným pohybem myši nahoru a dolů skutečně manuálně podrtit v hmoždíři, z klidné oddechovky se rázem stává větší kandidát na zánět karpálního tunelu než kdejaká strategie vyžadující stovky kliknutí za minutu.

Je to všechno?

Ze hry je přitom patrné, že je na usnadnění grindu připravená. Vývojáři z Niceplay Games plánují přidat nové talenty, herní mechaniku kolem pěstování bylin v očarované zahradě i vylepšování alchymistického vybavení, které by snad mohlo zautomatizovat úmorné manuální mletí surovin nebo neustálé míchání v kotlíku.

Potion Craft má velký potenciál do budoucna, což podtrhuje i fakt, že je celá hra v češtině (i když rozeznejte z vágních přání zákazníků rozdíl mezi obratností a hbitostí!). Proto tak úplně nechápu, že alchymistický simulátor už teď směle opustil předběžný přístup a honosí se verzí 1.0. Do očí bije, že i sebevíc zajímavé mechanice vaření lektvarů a prozkoumávání alchymistické mapy by náramně prospělo něco navíc. Něco, co ji nedělá zábavnou jen prvních pět hodin a těch zbylých zhruba třináct promění v otřesný grind se zoufale pomalou progresí.