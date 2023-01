Sledujte 7. epizodu LongPlaye Dead Space dnes od 15:00

13. 1. 2023 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Jak se říká, na dobré se vyplatí počkat! Pavel a Šárka si sice dali s finále jejich průchodu Dead Space trochu načas, ale tentokrát jsou v plné síle připraveni vyřídit každého nekromorfa, který se jim postaví do cesty! Pokud se všechno povede, jak by mělo, tohle by mohl být epický závěr strašidelné jízdy po lodi Ishimura. Vzhledem k blížícímu se datu vydání remaku Dead Space jde o celkem trefné načasování.

V naši diskuzi určitě můžete dát další návrhy, na jaké hry se máme podívat příště. Byť bychom rádi koncept LongPlay trochu pozměnili, určitě se na našem YouTube kanále můžete těšit na další živé přenosy hraní her. S chutí si přečteme vaše náměty!