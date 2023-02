Nejčtenější články týdne – kouzelníci z Hogwarts Legacy i nové Star Wars

12. 2. 2023 16:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Uplynulý týden absolutně a jasně ovládli kouzelníci a kouzelnice z Bradavic. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o aktuálním Hogwarts Legacy. To vyšlo sice „až“ v pátek, nicméně embargo na recenze padlo už v pondělí. A chvíli to vypadalo, že se celý herní průmysl nebude týden bavit o ničem jiném než o všech možných aspektech kouzelného dobrodružství. Naštěstí se do toho ale objevila další epizoda The Last of Us, nové záběry ze Star Wars Jedi: Survivor a spousta dalších zajímavých, byť ne už tak zásadních věcí.

