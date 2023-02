Hrál jsem remake Sherlock Holmes The Awakened. Fanoušci slavného detektiva se mají nač těšit

8. 2. 2023 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Zbyněk Povolný

Detektiv Sherlock Holmes a studio Frogwares fungují ve vzájemné symbióze už přes dvacet let. Poslední díl s podtitulem Chapter One z roku 2021 nám ukázal Sherlocka na počátcích kariéry, když řeší smrt své matky. A ačkoliv ve studiu nejprve plánovali jiný projekt, kola osudu rozhodla, že další hrou tohoto ukrajinského týmu bude remake jednoho ze starších dílů s ikonickým detektivem v hlavní roli. Jedná se konkrétně o hororovější epizodu z roku 2007 nesoucí titul The Awakened.

Napadení Ukrajiny Ruskem vývoj značně zkomplikovalo, takže remake musel zabodovat na Kickstarteru a vybrat peníze od fanoušků. To se povedlo, práce pokročily a já dostal možnost nakouknout do samotné hry.

Tedy jen malou škvírkou. Užil jsem si přibližně hodinovou procházku po psychiatrické léčebně ve Švýcarsku, kam se Sherlock dostane v pokročilejší části příběhu, konkrétně ve třetí kapitole. Ti, kdo znají příběh The Awakened, zde budou okamžitě jako doma, protože příběhově to má být ten samý Sherlock, který se během pátrání po vrahovi zaplete do kultu uctívajícího mýtus Cthulhu.

Ale jinak? Jinak se změnilo naprosto vše.

Úplně novému dojmu ze hry napomáhá hlavně Unreal Engine 4, díky kterému hra vypadá velice působivě, i když jsem hlavně zpočátku pociťoval trochu zmatený a nesourodý střih. Úvodní cutscéna byla opravdu divoce osekaná, ale to je snad věc, se kterou si autoři do vydání poradí. Procházka po sanatoriu měla každopádně tu správnou atmosféru a rozhodně chci vidět víc.

Kdo hrál posledního Sherlocka, se tady bude cítit jako ryba ve vodě. Čeká vás temná adventura, kde se hlavní hrdina spoléhá především na svůj důvtip a dedukci. V posledním díle došlo i na pěsti – podobné akční pasáže v demu The Awakened chyběly, ale to neznamená, že se v hotovém produktu nakonec neobjeví.

Trochu mě překvapilo, že v ukázce není možné udělat sebemenší chybu a hra vás vede příběhově za ručičku jako matka dítě do školky, i když jsem na tuhle skutečnost z pozdějších her od Frogwares už zvyklý. Sherlock je prostě chytřejší a vynalézavější než hráč samotný, takže zde není prostor pro omyl. A to je za mě škoda.

Oproti originálu zcela absentuje inventář a náš oblíbený detektiv si udělátka vyrábí sám za oponou, když sežene všechny potřebné součástky. Naopak neschází již tradiční myšlenkový palác, kde si můžete utřídit teorie a pospojovat důkazy. Moc se mi líbí mechanika, kdy si určitý důkaz musíte připnout na obrazovku, a až když je připnutý, v místnosti se vám ukážou relevantní místečka k vyšetřování. Do té doby jsou tyto body zájmu Sherlockovu oku schované, což je skvělé a nutí vás to nad vyšetřováním víc přemýšlet.

Autoři se nechali slyšet, že co do textu se hra takřka zdvojnásobí a hodlají v něm reflektovat omlazení Holmese i Watsona. Dialogy mezi nimi by měly být úměrnější jejich věku. Celou hru tak bylo nutné nadabovat znova – soudě podle ukázky jsou nové herecké výkony velmi dobré, a to jak v případě hlavního hrdiny, tak i vedlejších postav. Rozhovory s bláznem, který si myslí, že je Napoleon Bonaparte, nebo dívkou, kterou ovládá zlovolná panenka, patřily k tomu nejlepšímu, co jsem si mohl vyslechnout, než kraťoučké demo skončilo v nejlepším.

Všechno tedy zatím vypadá dobře – a jak už jsem psal, i hra samotná vypadá dobře. Oproti originálu je to obrovská změna k lepšímu, byť je grafika víceméně podobná té z Chapter One. Už jenom kvůli tomu by si na nové The Awakened měli myslet jak nováčci, tak veteráni.

zdroj: Frogwares

Hra zatím nemá konkrétní datum vydání, ale hojně se spekuluje o prvním kvartálu roku 2023, takže bychom mohli dočkat v relativně brzké době. A ještě jedna dobrá zpráva: Stejně jako předchozí Sherlockové bude i The Awakened obsahovat českou lokalizaci v podobě titulků.