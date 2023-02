Sledujte 20. díl podcastu Games Off

7. 2. 2023 14:40 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Je úterý a s ním další díl našeho podcastu o všem a ničem zároveň, Games Off. Těžko věřit, že pro vás máme už 20. díl! Naše podcastové kulatiny oslavíme tradičně, povídáním si o seriálech, filmech, ale samozřejmě i historkách, o tom, co se nám v poslední době přihodilo. Přijde řeč i na The Last of Us od HBO, které s každým dalším dílem zvedá laťku kvality výše (jak si ostatně můžete přečíst v pravidelných článcích od Pavla na našem webu).

Jako obvykle začínáme v 15 hodin. Do našeho povídání se můžete zapojit i vy díky chatu na YouTube. Budeme se na vás těšit!