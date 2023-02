Sledujte deset minut z hraní Star Wars Jedi: Survivor

8. 2. 2023 11:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Nedávno jsme se dozvěděli, že studio Respawn, které pracuje na chystaném dobrodružství ze světa Hvězdných válek Star Wars Jedi: Survivor, potřebuje ještě trochu času navíc, aby zákazníkům mohlo nabídnout kvalitu, jakou očekávají. Hru kvůli tomu postihl šestitýdenní odklad. Jak se výsledek zatím rýsuje, můžete posoudit sami, protože server IGN přinesl bezmála desetiminutovou ukázku z hraní:

Kolem a kolem to nevypadá zle. Prostředí působí vcelku pohledně a rozmanitě. Taky je rozhodně fajn se dozvědět, že tentokrát nebudeme tenčit stavy pouze nebohých Stormtrooperů, ale změříme síly i s bitevními droidy Obchodní federace.

Ve videu je jich k vidění hned několik – standardní modely B1, které si nejspíš pamatujete jako ikonický kanónfutr ze Skryté hrozby, ale i nabušenější B2, které jsou s průměrným rytířem Jedi schopné učinit rychlý proces, jak jsme mohli vidět ve druhé epizodě a v seriálu o válkách klonů.

Cal Kestis však není žádný obyčejný Jedi a mechanické nepřátele za sebou nechává v dýmajících troskách. Využívá Sílu, občas si zpomalí čas, vrátí granát překvapenému odeSílateli (pardon), plynule přepíná mezi bojovými postoji se světelnými meči – tu kosí roboty po darthmaulovsku, tu zase s mečem v každé ruce. Všechno, jak má být.

Ale nemůžu si pomoct, na soubojích mi něco nesedí. Jasně, těžko něco soudit po deseti minutách, kdy jsem hru ani neměl v rukou, ale působí to na mě tak nějak dřevěně. Animace vypadají občas celkem zvláštně, nepřátelé prakticky nereagují na zásahy, což bitce na šmrncu taky nepřidá, a živé humanoidní nepřátele opět nejde porcovat na kousky. Nebohou faunu však ano. Nevím, jestli jsem latentní sadista nebo co, ale ono to prostě bije do očí.

První díl nicméně zvládal souboje v sekirovském stylu na výbornou, není důvod se domnívat, že by na tom pokračování mělo být hůře. Jasno budeme mít, až Star Wars Jedi: Survivor vyjde, k čemuž dojde 28. dubna na počítačích a konzolích současné generace.