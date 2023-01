Vše, co víme o Star Wars Jedi: Survivor

13. 1. 2023 9:46 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Chystá se na nás pokračování jednoho z příjemných překvapení roku 2019. Star Wars Jedi: Fallen Order byl moc fajn, povedl se a tvůrci ze studia Respawn Entertainment se po úspěchu jedničky hned pustili do pokračování. To ponese název Star Wars Jedi: Survivor, nevypadá vůbec špatně a dorazí už brzy. Pojďme si tedy shrnout všechno, co o blížícím se Star Wars Jedi: Survivor víme.

Jaká je návaznost na Star Wars Jedi: Fallen Order?

Star Wars Jedi: Survivor je přímým pokračováním Fallen Order a bude na něj navazovat jak tematicky, tak příběhově. Dějově se posouváme dopředu jen o kousek, konkrétně o pět let. Pořád jsme tak v období, které je pro rytíře Jedi jedno z těch vůbec nejhorších. Ostatně poněkud drsnější výchozí pozici naznačuje už název Survivor (přeživší).

Vrátí se Cal Kestis?

Ano, hlavní hrdina jedničky Cal Kestis bude i hlavním hrdinou dvojky. Tentokrát bude Cal čelit novým výzvám a mělo by to být drsnější než minule. To potvrdil i sám představitel hlavní role, herec Cameron Monaghan.

Ten v rozhovoru pro Starwars.com prozradil, že Kestis se bude na začátku Survivor nacházet v období, které je nejen temné, ale téměř beznadějné, nicméně špetka naděje v něm přeci jen pořád plápolá. Monaghan zároveň řekl, že půjde o „horskou dráhu plnou emocí“.

Různé lidé budou mít také různé představy o tom, jak klást odpor Impériu, a tak dojde nepochybně i na nějaké konflikty mezi „těmi hodnými“. Společně s Calem Kestisem se vrací i oblíbený robůtek a užitečný pomocník hlavního hrdiny BD-1.

zdroj: EA

Vrátí se povedené souboje se světelnými meči?

Světelné meče samozřejmě nemohou chybět a společně s nimi se můžeme těšit i na různá stará i nová komba, pohyby, chvaty a vůbec techniku soubojů. Vedle mečů se budete moct ohánět i Sílou a i tady už první trailery naznačují nové schopnosti.

Jednou z novinek bude možnost použití blasteru pro souboje na dálku, ale na detaily si budeme muset ještě chvíli počkat. Víme jen, že tu bude pět bojových postojů, každý užitečný proti jinému typu protivníků, a jakkoliv by měly být dynamičtější, v principu půjde o velice podobný styl soubojů jako v předchozím díle.

Co bude nového?

Mezi úplné novinky patří například lano, s jehož pomocí se dostanete na nová místa nebo překonáte hluboké propasti. Cal Kestis se tentokrát taky naučí ochočovat si zvířata, která může použít jako dočasný dopravní prostředek. Což už naznačuje možné zvětšení herního prostředí, i když regulérního masivního otevřeného světa bychom se neměli dočkat ani tentokrát.

V neposlední řadě dojde i na nové světelné meče (jeden po vzoru Kylo Rena), pohyby, obleky a nové schopnosti spojené se Sílou, nicméně na detaily k nim si budeme muset ještě počkat.

Bude to pořád singleplayer, i když to zase dělá EA?

Ano, Star Wars Jedi: Survivor bude stále singleplayerová hra. A to i navzdory tomu, že EA vydává primárně multiplayerové tituly, respektive na multiplayerových a online hrách vydělává zdaleka nejvíc peněz.

Přesto výslovné odmítnutí případného multiplayerového režimu zatím nezaznělo, a tak nejde vyloučit například přidání online režimu po vydání, jak se to občas u některých zprvu čistě singleplayerových her dělá. Nicméně v tuto chvíli počítáme s tím, že hra bude skutečně čistě singleplayerová.

zdroj: Respawn

Kdy to vyjde?

Star Wars Jedi: Survivor vyjde 17. března 2023.

Na jakých platformách si zahrajeme?

Star Wars Jedi: Survivor vyjde na PC a současnou generaci konzolí, tedy PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Počkat, takže na minulé generaci konzolí si nezahraju?

Bohužel ne. Star Wars Jedi: Survivor, na rozdíl od Fallen Order, na PlayStation 4 ani Xbox One nevyjde.