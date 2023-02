Prodeje Switche překonaly PlayStation 4 i Game Boy

7. 2. 2023 12:08 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Že se Nintendo Switch prodává jako rohlíky na krámě, jsme psali už dříve. Japonská hybridní konzole má v příštím fiskálním roce nakročeno k pokoření hranice 150 milionů prodaných kusů, což se dosud povedlo jen legendě PlayStation 2.

A bude to celkem těsný závod, i přesto, že se Switchi v těchto dnech povedlo překonat další milník – v prodejích trumfnout veleúspěšný PlayStation 4 a Game Boy. Vyplývá to z finanční zprávy, kterou tokijský gigant shrnul výsledky třetího kvartálu aktuálního fiskálního roku.

zdroj: Nintendo

Celkově se Switchů dosud prodalo přes 122 milionů kusů (PlayStation 4 započítal milionů 117, Game Boy přes 118). Jen v posledním kvartále si zákazníci z obchodů odnesli přes 8 milionů přenosných konzolí, což je na skoro šest let starý hardware skvělé číslo. Navíc jeho cesta zdaleka nekončí. Nintendo by ve fiskálním roce 2023 Sony rádo uzmulo i další prodejní příčku – 150 milionů prodaných kusů PlayStationu 2.

zdroj: Nintendo

To se Switchi povede, pokud v posledním kvartále letošního fiskálního roku prodá opět přes 8 milionů kusů a v nadcházejícím roce dostane do domácností rovnou dalších 20 milionů konzolí. Tedy o milion více, než se očekává letos. Nintendo má však ještě řadu es v rukávu – například 12. května vychází pokračování veleúspěšné série Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

zdroj: The Pokémon Company

Sílu exkluzivních titulů Nintenda nelze podceňovat. Například v listopadu vydaný Pokémon Scarlet and Violet prodal za šest týdnů přes 20 milionů kusů, což jej zatím řadí na čtvrtou příčku nejúspěšnějších pokémoních her všech dob. Překonaly ho pouze edice Gold/Silver, Sword/Shield a Red/Blue/Green.