Nejčtenější články týdne – Kingdom Come: Deliverance 2 vládne všem

21. 4. 2024 18:00

Ono to samozřejmě ani nijak jinak dopadnout nemohlo. Ve chvíli, kdy herní průmysl oznámí jednu z lokálních pecek, nebo alespoň u nás nadměrně populárních značek jako je třeba Zaklínač, Mafia, nebo třeba Kingdom Come, hráči zpozorní víc, než obvykle. A právě poslední jmenovaný dostal v uplynulém týdnu oznámení druhého dílu. Warhorse Studios konečně potvrdili, že po těch cca šesti letech pracují na Kingdom Come: Deliverance II. A nejen že to vypadá velice slibně, on z toho byl velice rychle i nejčtenější článek týdne.

