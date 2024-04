Tvůrci seriálu Fallout prozradili, co si šetří na druhou sérii

17. 4. 2024 12:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Seriálová adaptace Falloutu od minulého týdne plní internet zdánlivě nepřeberným množstvím reakcí a názorů. A ačkoli zatím není oficiálně potvrzeno, že se dočkáme druhé řady, i s ohledem na cliffhanger na konci posledního dílu a daňové pobídky s ní tvůrci počítají. Výkonný producent Jonathan Nolan už má navíc údajně hromadu nápadů a plánů, o které se podělil s magazínem TheWrap.

Jedním z prvků, kterými první řada poměrně šetřila, je zmutovaný život v pustině. Kromě přerostlého švába, agresivního yao guai a gulpera jsme toho moc neviděli, chyběli mimo jiné i ikoničtí radškorpioni a ze supermutanta se v seriálu MOŽNÁ mihla ruka. Nolan tvrdí, že si moc přáli mít v některém z dílů deathclawa, nechtěli ho ale jen tak zbůhdarma zahodit, protože je to monumentální stvoření. Nakonec jsme z vražedného potomka chameleonů třírohých viděli jen lebku, v pokračování by se to ale mělo změnit.

Co se týče zasazení, má dle svých slov Nolan jedno konkrétní místo, které je mu v rámci značky Fallout velmi drahé. Aniž by chtěl blíže naznačovat, opět se dá dle závěrečné scény posledního dílu vydedukovat, že se podíváme do pískem zavátého New Vegas, dějiště jednoho z nejlepších dílů série.

zdroj: vlastní video redakce

Seriál Fallout vypráví vlastní originální příběh, zasazený do období po událostech všech dosud vydaných her. Inspiruje se především v estetice moderních dílů, obsahuje ale i řadu vzpomínkových sekvencí na události před Velkou válkou.