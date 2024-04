Seriál Fallout dostane druhou řadu. Ta první vyjde o něco dřív

Ještě než si na Amazon Prime odbyla svou premiéru první řada seriálu Fallout, už se nám dostalo ujištění, že se dočkáme i druhé. Uvádí to server Variety, kterému to prozradil seznam Kalifornské filmové komise rozdělující daňové pobídky ve výši 152 milionů dolarů. Mezi oceněnými seriály najdeme právě i chystanou druhou sérii Falloutu.

S rozpočtem 153 milionů dolarů (3,5 miliardy korun) by se měla dočkat daňové úlevy 25 milionů dolarů (584 milionů korun), pokud se natáčení přesune do Kalifornie. Většina první řady se natáčela v New Yorku, část pak také v Utahu.

Všech osm epizod první série pak dorazí o něco dřív, než se původně předpokládalo. Zatímco za oceánem si užívají posun o kalendářní den na přívětivou večerní hodinu, k nám Fallout dorazí stále 11. dubna, ovšem ve 3 hodiny ráno. Ve čtvrtek po probuzení tak bude na místě jistá obezřetnost kvůli spoilerům.

The end of the world is coming, just a little sooner than expected. FALLOUT, now arriving April 10 @ 6 p.m. PT. pic.twitter.com/9AcWR9uAqQ