Celá série Fallout zaznamenala díky seriálu obrovský příval hráčů

15. 4. 2024 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Od druhé poloviny minulého týdne je na streamovací službě Amazon Prime dostupných všech 8 dílů první série seriálu Fallout, který – přiznejme si – je opravdu skvělý, byť se nějaké ty výtky najdou. A jak už to u podobných adaptací bývá, jeho vydání se projevuje na úplně všech hrách v sérii, které nyní hrají násobky hráčů.

Nejlíp na tom je Fallout 4, který je v době psaní článku 22. nejhranější hrou na Steamu (a to teprve za pár dní vyjde očekávaný next-gen update). V jednu chvíli u něj sedí klidně 83 tisíc hráčů – takové číslo jsme naposledy viděli v lednu roku 2016, od té doby si hra drží měsíční maximum kolem 25 tisíc.

V případě Falloutu 76 se oproti minulému měsíci poskočilo z 12 tisíc souběžně hrajících hráčů na téměř 40 tisíc, na čemž má jistě podíl fakt, že hra je dočasně zadarmo (případně pro předplatitele Amazon Prime je k mání zadarmo napořád na PC i Xboxu).

I Fallout: New Vegas najednou hraje téměř 20 tisíc lidí oproti předchozím šesti tisícům, Fallout Shelter poskočil na téměř 6 tisíc stejně jako Fallout 3 a nárůstu hráčů se dočkala i původní dva díly a Fallout Tactics, kde se ze stovek hráčů staly tisíce.

A jak to máte vy? Přiměl vás seriál rovněž zavzpomínat na některou z her série? Nás v redakci rozhodně. Osobně jsem přes víkend stáhl New Vegas, Fallout 76 a modifikaci New California a teď už jen zvolit, co hrát jako první…