Legendární rubačka Golden Axe dostane vlastní animovaný seriál

O scénář a režii se postará Joe Chandler (Americký táta) a zatím je objednáno deset dílů. Do dabérských kójí pak usedne například Matthew Rhys (Takoví normální Američané, Perry Mason), Danny Pudi (Zpátky do školy, Mythic Quest), Liam McIntyre (Spartakus), Carl Tart (Star Trek: Lower Decks, Fotři) a Lisa Gilroy (The Beaverton).

Určitě je dobře, že se laciné fantasy nebude snažit o vážnost a vydá se cestou humoru, tak snad se podaří vtípky odladit natolik, aby se divák nemusel ošívat trapností. Datum vydání první epizody, potažmo celé série zatím neznáme, stejně jako stále netušíme, kdy se dočkáme herního remaku herního Golden Axe.