Sega oživuje hned pět klasických her

12. 12. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek





Sega chystá moderní remaky pěti legendárních klasik. Respektive spíše než o předělávky 1:1 má jít o reimaginaci a přirozernou evoluci, která bude naplno odpovídat dnešním standardům. Vrátí se tak populární značky Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage nebo Crazy Taxi. Ukázku chystaných her můžete zhlédnout v traileru z The Game Awards výše.

„Zkoumáme naše dědictví a přetváříme několik značek, abychom tyto hry přinesli většímu počtu fanoušků po celém světě. A to je teprve začátek! Naší hlavní ambicí je tvorba skvělých her se zapamatovatelnými postavami a světy,“ řekl k oznámení šéf Segy Šúdži Ucumi.

Co od modernizovaných her čekat? V tuto chvíli těžko říct. Zřejmě ale půjde o plnohodnotné prémiové tituly, protože se podle informací nacházejí v různých stádiích vývoje a mají vycházet v následujících letech. Nejspíš tak nejde o žádný balíček starých her „jen“ s trochu přeleštěnou grafikou.

Od některých titulů už uplynuly celé dekády, tak si je pojďme trochu připomenout. Jet Set Radio je vlastně takový japonský Tony Hawk. Středobodem je plynulý pohyb po Tokiu na kolečkových bruslích a skateboardech s divokou grafickou stylizací a špičkovým soundtrackem. Podobně výstřední je i Crazy Taxi, ve kterém se ve vysokých rychlostech proplétáte hustou dopravou ve snaze rozvážet pasažéry po městě.

Naproti městským akcím pak stojí trojice akčních her. Jistě vzpomínáte na fantasy beat 'em up Golden Axe. V moderní předělávce se z 2D scrollovací rubačky stane plnohodnotná řežba z pohledu třetí osoby. Zato stařičká akční plošinovka Shinobi dvourozměrnou perspektivu nezmění, dostane akorát slušivou kreslenou stylizaci. V podobně barevném duchu se ponese i klasická mlátička Streets of Rage.

Platformy, na kterých by ikonické předělávky měly vyjít, ani plánovaná data vydání zatím neznáme.