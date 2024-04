Co čekáme a chceme od Kingdom Come: Deliverance 2?

19. 4. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Pražské studio Warhorse včera konečně oznámilo dlouho očekávané pokračování svého středověkého RPG. Kingdom Come: Deliverance 2 by mělo stihnout vyjít ještě v letošním roce a tým v oznamovacím videu neskrývá ambice – mělo by být větší, propracovanější a vůbec zkrátka po všech stránkách lepší než první díl. Jaká očekávání nám v redakci nastavil oznamovací trailer?

Pavel Makal

Potěšilo mě atraktivní zasazení, nejen bohatá Kutná Hora, ale i originální prostředí Českého ráje a pískovcových skal bude hře určitě dělat parádu. Stejnou radost mi tvůrci udělali i prohlášením, že soubojový systém prošel určitými úpravami vstříc větší přístupnosti, a i když bych si rozhodně nepřál arkádové kozelce s různými nepřístojnými komby, doufám, že se mi tentokrát bude šerm ovládat poněkud pohodlněji.

Moje největší očekávání se nicméně upínají ke svobodnému profilování herního stylu a kvalitám RPG systému, díky kterému si budu moct z Jindry udělat hrdinu nebo padoucha podle svých představ. Velkou výzvou podle mě budou realistické reakce okolí na vaše činy a jejich vliv na chování NPC.

Potenciální nebezpečí vidím ve větší „epičnosti“ příběhu, na prvním díle jsem oceňoval střízlivé vyprávění, zasazené do velmi lokálních problémů, takže doufám, že si i pokračování udrží podobnou míru uvěřitelnosti a nesklouzne k příběhu neznámé jednočlenné armády, která svými činy ovlivnila chod dějin střední Evropy. Zároveň doufám, že se i díky podpoře velkého vydavatelství pokračování zbaví některých vachrlatých prvků první hry a bude více připomínat skutečně velkorysou a vysokorozpočtovou produkci v tom nejlepším slova smyslu.

Vlastně mě až překvapilo, jak pozitivní reakci a nával těšení ve mně oznámení Kingdom Come: Deliverance 2 vzbudilo, především díky relativně brzkému termínu vydání.

Jakub Malchárek

Kingdom Come: Deliverance 2 vypadá větší, bombastičtější, krásnější a mnohem ambicióznější. A se zatajeným dechem doufám, že se Warhorse povede a nahozená udička včerejším oznámením nejsou jen prázdné marketingové fráze.

Strašně mě zajímá, jak se povede vytvořit prostředí, které bude skutečně reagovat na vaše činy. Jestli si NPC opravdu budou pamatovat a reagovat na konkrétní události, nebo se půjde jen po povrchu a opět dostanete akorát komentář na čistotu vašeho oblečení.

Udivuje mě nádherná spletitost Kutné Hory a její zjevná velikost. Půjde jen o kulisu, do které budete chodit prodávat lup a nabírat questy, nebo dostaneme živoucí město, ve kterém se třeba bude dát živit jako zloděj a čeká nás v něm hra pláště a dýky?

Nejvíc mě ale zajímá příběh. První díl měl pro mě hodně skyrimový efekt. Takové to, když se věnujete všemu ostatnímu než hlavnímu příběhu. Osobně mě prostě vůbec netáhnul a navíc byl předvídatelný až hanba. Dvojka v tomhle slibuje mnohem větší jeviště a zásadnější události, které budou hýbat osudy králů. Nu, jsem zvědav.

Ostatně mě taky zajímá, jak si ve Warhorse poradí se scenáristickou patálií druhých dílů: Jindřich už není drnohryz, který v životě nedržel meč, zároveň bude druhé Kingdom Come pořád RPG, takže asi nebudeme začínat na 20. úrovni. Jsem zvědavý, jaký příběhový oblouk vysvětlí, že Jindra je zjevně starší a jestli se znovu budeme muset učit držet meč hrotem k protivníkovi a páčit zámky jak prve před šesti lety.

Jinak jsem na Kingdom Come: Deliverance 2 moc zvědavý. Oznámení nebylo jen obyčejné: „Tady máte trailer, datum vydání a nazdar.“ Šlo do něj obrovské úsilí, bylo atmosférické a dává naději, že hra bude něco víc. Čiší z ní obrovské sebevědomí.

Osobně si akorát ještě musím vyjasnit, jak moc jsem schopen (a vlastně chci) oddělovat dílo obrovského množství lidí od jednoho kontroverzního člověka. Ale některé politické tendence se mi fakt nechtějí podporovat peněženkou.

Aleš Smutný

Jednička mne ztratila někde během své cesty, kdy se pro mne povedený příběh utopil v řadě gimmicků a krkolomném soubojovém systému, který bořil ponoření se do hry během boje více osob. Ale na dvojku jsem byl samozřejmě opatrně zvědavý a musím říct, že trailer se povedl skvěle, přičemž největší část jeho ofenzivy táhnou hudba a vizuální podoba. Minimálně v traileru prostě vypadá druhé Kingdom Come o mnoho, mnoho lépe než předchůdce, a hlavně vypadá dobře na dnešní poměry.

Samozřejmě doufám, že podobně jako u jedničky není trailer chytrým točením se kolem jednoho obléhání, ale prostě a jednoduše – víc měst, víc interiérů, víc konverzace a hlavně, víc politiky. Kvituji, že se tu (zatím) nevyskytují ve své ahistorické podobě Kumáni, i když na ně zjevně dojde, a alespoň tady hrají prim šlechtici, velcí i malí. Systémově je příjemné, že tu máme samostříl (střílený z koně, ehmmm… v rámci umělecké licence to označím za cool), hákovnici… a víru, že se příští bitva nerozpadne do zástupu spárovaných soupeřů.

Remcám hodně? Ne, ve skutečnosti je to jen výsledek toho, že ve mne Kingdom Come: Deliverance 2 vyvolalo opravdu velká očekávání a trailer se mi opravdu líbí. Plus je tu mazlení s pejsky. Tumáš, kočičí lobby! Navíc, s implementací města a hradů je tu možnost dát víc prostoru i ženskému elementu (skoro by se chtělo říci údělu), který v jedničce ve Skalici neměl při tom všem pobíhání moc času se objevit ve větším měřítku. Dejte mi palácové intriky! Tedy, hradní, městské… A také normální ukládání, jsem otec od rodiny s velmi náhodnými časovými možnostmi kdy hrát a omezovat mne v ukládání hry považuji za nebetyčnou pitomost v rámci podobného titulu.

Ale fakt se těším!

A na závěr, jestli hra skutečně vyjde ještě letos, smekám klobouk ohledně načasování. A považuji tedy za samozřejmé, že hra vyjde v top kvalitě i na současné generaci konzolí.

Šárka Tmějová

Ambice Kingdom Come: Deliverance 2 rozhodně nechybí. Jedničku mám ráda, byť uznávám, že má svoje mouchy. Nejsem kupříkladu kdovíjakou fanynkou jejího soubojového systému, ale až na ten prokletý souboj s Prckem se s touhle variantou počítá. I můj upovídaný tichošlápek Jindra, který se mečem ohánět moc neuměl, v krutém Posázaví přežít zvládl. Rozhodně se tak těším na slibovanou ještě větší svobodu, a pokud tentokrát svět opravdu bude reaktivnější, má u mě dvojka vlastně z půlky vyhráno.

Klidně se tak vlastně v druhém díle pustím i do soubojů, které mají údajně být o něco jednodušší, i když by mi ve skutečnosti stačilo, kdyby jen nebyly tak toporné. Příliš mnoho realismu je pro mě zkrátka spíš ku škodě a v kombinaci s proslulým ukládacím systémem, který trestá každou nerozvážnost, mi boj nikdy nestál moc za to, když se mu dalo vyhnout. Ale kdyby mi někdo z Warhorse do dvojky přihrál řemdih, možná bych se přemohla…

Hodně se těším na zasazení do Kutné Hory a Českého ráje, s oběma místy mě pojí milé dětské vzpomínky a bude jistě bezvadné vidět věže Babu a Pannu v nerozbouraném stavu. V procházkách nádhernou krajinou už první díl exceloval a doteď je pro mě jednou z těch toulacích her, podobně jako třeba Skyrim, kde mi zas tolik nezáleží na příběhu, ale ráda se projdu po jejím světě. Lesíčky, mýtinky a loučky v ještě hezčí grafice? No sem s nimi!

Na druhou stranu, stejně jako v prvním díle mě ale v traileru trochu drhnou do očí pohyby a mimika postav – zvlášť když je složený skoro výhradně z cutscén, nemůžu se ubránit obavám, jak budou vypadat v pohybu při hraní.

A samozřejmě jako asi všichni doufám, že se ve Warhorse, potažmo Deep Silveru poučili a nacpali spoustu úsilí do optimalizace a technického stavu. Rozbitý quest se slavíky vem čert, ale prosím, už žádná poletující těla bez hlav na konzolích.

Patrik Hajda

Už teď se ze všeho nejvíc těším, až se projdu ulicemi Kutné Hory a udělám si výlet na kopec k impozantně se tyčícím Troskám a doufám, že bude celý svět tak nějak zábavnější. Už v prvním KCD jsem se rád jen tak toulal, ale po zážitcích se Zeldou či Dragon’s Dogma 2 by na mě takový svět dnes působil až moc prázdně.

Já vím, ve skutečném světě nečeká na každém rohu truhla či nějaké tajemství, ale pořád se tu bavíme o hře a vůbec by mi nevadilo, kdyby mé toulání se přírodou bylo vedle nádherného prostředí odměněno i nějakou tou zajímavostí, pokladem či novou příležitostí, questem, nečekanou postavou, ze které se stane celoživotní přítel…

Jinak naopak doufám, že se dvojka až moc nevzdálí od své hardcore hratelnosti, aby tak šla na ruku mainstreamovým hráčům, protože právě pro její simulační prvky jsem si ji tolik oblíbil. Snadno přístupných RPG tu máme habaděj, ale těch, která jsou přísná a respektují historii, je jako šafránu.

Adam Homola

Od Kingdom Come: Deliverance 2 bych já osobně chtěl spoustu věcí. Jedničku považuju za velice povedený, nicméně pořád velice silně neobroušený drahokam. Od dvojky bych tak moc rád chtěl hlavně dvě věci – flexibilnější design a lepší technický stav.

Kingdom Come: Deliverance mě spíše bavilo, nicméně ve hře bylo hned několik velmi specifických věcí, které mi ji celou otrávily natolik, že jsem nakonec závěrečné titulky neviděl. Moje ochota narážet hlavou do zdi a bojovat s diskutabilními rozhodnutími designérů je obecně vzato poměrně nadstandardní, nicméně tady to už bylo jednoduše příliš.

Mluvím například o souboji s Prckem, který mě nebavil ani chvíli. Dokonalá esence frustrace, kdy jsem musel souboj opakovat asi tak tisíckrát, protože jsem se do něj kvůli předchozím akčním pasážím dostal s minimem života a neměl jsem možnost ani čas se adekvátně připravit či vyléčit. Tohle zábava skutečně nebyla ani když jsem to zkoušel, a dokonce ani poté, co jsem ho konečně zdolal. Frustrující, tvrdohlavý a za mě prostě špatný design. Přitom by stačilo třeba umožnit se vyléčit, nebo mi třeba po desátém neúspěšném pokusu nabídnout nějaký ústupek v obtížnosti, ale ne, ani jedno. Doufám tak, že podobné pasáže ve dvojce nebudou.

Stejně tak mi dodnes hlava nebere, proč jsem neměl alespoň možnost zapnout si třeba zaměřovač na luku. Chápu, že tvůrci chtěli mít souboje co nejvíc realistické, ale absolutně nechápu, proč jsem neměl alespoň možnost zapnout si podobnou možnost v nastavení. Což ostatně platí i o poměrně specifickém systému ukládání a celé řadě dalších systémů, prvků a nápadů.

Věřím, že ty zněly v design dokumentu skvěle, jenže v praxi mě spíše obtěžovaly, frustrovaly nebo nějakým jiným způsobem omezovaly, zpomalovaly a obecně oddalovaly zábavu.

Od dvojky tak chci výrazně méně tvrdohlavý, nebo možná lépe řečeno flexibilní design. Ať je hra v základu klidně sebevíc hardcore, nepřístupná, realistická a nevím jaká ještě, ale nevidím jediný důvod, proč by mi neměla umožnit si některé specifické věci v nastavení upravit, změnit, vypnout a zapnout.

Druhá důležitá věc, kterou bych od dvojky chtěl, je adekvátní technická stránka. Co si budeme povídat, jednička byla při vydání po technické stránce tak trochu nepřiznaný předběžný přístup. Tak hrozné jako Cyberpunk na minulé generaci konzolí to nebylo, ale jen si ty růžové brýle sundejte a vzpomeňte si. Na PC mělo první Kingdom Come svoji velkou dávku bugů, nad kterými šlo s opravdu velice výkonným strojem trochu přivřít oči a při troše štěstí mávnout rukou. Jenže na konzolích v dobrém stavu opravdu nevyšlo a příjemný zážitek z něj vážně nebyl.

Proto bych si moc přál, aby dvojka byl při vydání odladěná, precizní, inu, jedním slovem hotová. Aby vyšla v takovém stavu, kdy nebude na žádné platformě nutně vyžadovat tunu obřích patchů.