Kingdom Come: Deliverance 2 slibuje větší mapu, snazší souboje i skoro žádné načítání

19. 4. 2024 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Včerejší oznámení dlouho očekávaného pokračování historického RPG Kingdom Come: Deliverance vám jistě neuniklo. Kromě parádního traileru jsme se dočkali i nějakého toho povídání od vývojářů a herců, kteří posledních šest let dávali dohromady Kingdom Come: Deliverance 2.

V následujících měsících nás jistě čeká spousta dalších informací a překvapivých novinek, nicméně už teď máme hodně s čím pracovat. A to i díky webu IGN, který vyzpovídal PR manažera studia Warhorse – Tobiho Stolz-Zwillinga.

Ten se rozpovídal například o velikosti hry. Z oznámení víme, že bude zhruba dvakrát větší než jednička, ale co to přesně znamená? Víc úkolů, filmečků, náhodných setkání a ano, i větší mapu.

Ty budou ve hře dvě – celé město Kutná Hora a její okolí, které dají dohromady o trochu větší mapu, než jaká byla v původní hře, zatímco malebný Český ráj s impozantními Troskami bude o trochu menší.

Cestování po těchto mapách se týkají hned dvě skvělé zprávy. Zaprvé, mezi oběma budete moct libovolně přecházet, a zadruhé, přechod z jedné do druhé bude jediným momentem ve hře, kdy budete koukat na načítací obrazovku (něco, o čem si v Bethesdě mohou nechat jen zdát…).

Město Kutná Hora bude jistě velmi majestátní a asi všichni budeme až do vydání zvědaví, jak dobře v něm hra poběží. Ostatně se dozvídáme, že ho obývají stovky postav, které se navíc nijak nespawnují, ale v reálném čase žijí své životy – někde bydlí, někde pracují, někde se baví a nikde se neobjeví jen tak zničehonic.

Tobi se zároveň podělil o jednu zajímavost – občanů je v Kutné Hoře víc než postelí, takže se někteří z nich na noc musejí vydávat za hranice města, aby našli místo k relativně poklidnému spánku.

S tím, že se nikde nespawnují, souvisí i jejich reakce na vás. Když spácháte zločin, můžou se leda tak dát na útěk, případně na vás zaútočit, pokud si na vás věří. Když je necháte utéct, dají o vás vědět všem v okolí a obyvatelé oblasti tak příště budou obezřetnější.

Tobi rovněž poukázal na fakt, že když budete stát u oběti s krvavým nožem v ruce a teprve pak vás někdo spatří, dokáže si dát dvě a dvě dohromady. A teď mě osobně moc zajímá, zda takto mohu být i křivě obviněn – co když jsem zrovna vylezl z křoví, kde jsem stahoval králíka, ale ten zmrzačený chudák v té škarpě už ležel?!

A třeba i právě proto bude mít druhé Kingdom Come nový systém rychlého chatu, kdy na své okolí můžete reagovat nějakou odpovědí, aniž by se hra přepnula do dialogového režimu, což by mohlo napomoci jak uvěřitelnosti světa, tak plynulosti zážitku.

Trailer dále v rychlém sledu odhalil návrat alchymistické minihry a kostek, ke kterým se konečně přidá i minihra kovářství (a možnost podrbat za ušima psa, ale i koně).

Velkým tématem je jistě i soubojový systém, který v prvním díle hráče rozděloval na dva tábory. Z oznámení víme, že má být o něco přístupnější, stále ale věrný historii. Tobi pro IGN dále prozradil, že když se vybavíte třeba palicí, tak se relativně snadno bez předešlých zkušeností promlátíte davem.

Pokud ale budete chtít, můžete se ozbrojit obouručním mečem a dát si tu práci s učením se fint a komb. Systém má být zkrátka přístupný, ale zároveň dostatečně hluboký pro zájemce, což prý bude platit i o všech dalších herních systémech, které vám umožní si je podmanit dle libosti.

A jak je to s těmi střelnými zbraněmi? Kuší bude hned několik typů, kdy například tu nejmenší velmi snadno nabijete, ale proti obrněnému protivníkovi nebude tolik účinná, zatímco nabít tu největší si vyžádá veškeré vaše úsilí, ale rána z ní je pak snad ve všech případech smrtící (pokud samozřejmě neminete...).

Pokud si říkáte, zda první zbraně na střelný prach nebudou v takové hře až příliš silné, tak Tobi prozradil, že jejich předobrazy byly tak nebezpečné, že mohly vážně ohrozit na životě klidně i svého držitele, což prý může a nemusí být zohledněné ve hře (já bych si tipnul to první).

A to by z rozhovoru s Tobim o Kingdom Come: Deliverance 2 bylo zhruba vše. Na temnější, hlubší a filmovější dobrodružství plné krutých voleb a zvratů, které z Jindry – kluka, který v jedničce dospěl v muže – udělají válečníka, se můžete těšit ještě v letošním roce na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.