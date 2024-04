Warhorse představili Kingdom Come: Deliverance 2. Vyjde ještě letos

18. 4. 2024 20:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Odhalení nové hry od Warhorse nepřineslo žádné překvapení, pražské studio skutečně chystá Kingdom Come: Deliverance 2. V ukázkovém streamu jsme viděli první záběry ze hry, a také jsme se dozvěděli několik detailů o zasazení chystaného pokračování historického RPG v otevřeném světě.

Druhý díl přinese novinku v podobě velkého, bohatého města. Bude jím Kutná Hora, město slavné svými stříbrnými doly i chrámem svaté Barbory. Kromě pokladnice českých zemí se ale podíváme třeba i do originálního prostředí pískovcových skal Českého ráje a na hrad Trosky. Z představení je zřejmé, že kromě hlavního hrdiny Jindřicha se vrátí i Jan Ptáček, představitelé obou herních postav ostatně prvním videem provázejí.

Kingdom Come: Deliverance 2 má být o poznání ambicióznějším titulem, než jakým byl jeho předchůdce. Sám Dan Vávra ve videu hovoří o tom, že pokračování je ve skutečnosti tím, čím měla být první hra, minimálně co se týče rozsahu a propracování. Namísto řešení lokálních problémů nižší šlechty se tentokrát Kingdom Come bude věnovat záležitostem králů. Rozloha herního prostředí je zhruba dvojnásobná.

Mnohé hráče potěší, že došlo k předělání soubojového systému tak, aby byl o něco přístupnější, ale pořád věrný středověkému umění s mečem. Do hry také přibudou nové zbraně, jako je třeba kuše nebo první primitivní zbraně na střelný prach.

Nejpříjemnější zprávou je však odhalení, že by hra měla na naše obrazovky dorazit ještě letos, prozatím ovšem bez konkrétního termínu. V plánu jsou verze pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Warhorse tentokrát navíc nabídnou i český dabing.