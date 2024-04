11 nejabsurdnějších „simulátorů“, které si teď můžete zahrát

20. 4. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Jsou simulátory, simkády a všelijaké více či méně realistické hry snažící se věrně napodobit něco skutečného. A pak je tu speciální kategorie „simulátorů“. Her, které se taktéž snaží napodobit něco skutečného, jenže to dělají zcela úmyslně, přiznaně a cíleně tak absurdním způsobem, až to přesahuje snad i rámec parodie. Jistě víte, o čem mluvíme – například Goat Simulator známe skoro všichni, ale tím tenhle seznam jenom začíná. Pokud si tak chcete trochu vyhodit z kopýtka a pobavit se u něčeho, co není jen poťouchlé, ale hraje si to na „simulaci“, zkuste některý z titulů níže. Nešlápnete vedle!

(Vyšlo v listopadu 2022 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S)

Pokračování de facto zakladatele moderního pojetí subžánru specifických „simulátorů“. Premisa je přitom jednoduchá jak facka. Hrajete za kozu a děláte neřízený bordel. A to je vše, přátelé! Goat Simulator 3 zve hráče zpět do nesmírně chaotického světa koz a ještě víc umocňuje absurditu svého už tak potrhlého předchůdce. Není bez zajímavosti, že série ve své potrhlosti záměrně vynechala druhý díl.

Goat Simulator 3 nabízí větší sandboxové prostředí, kde se hráči mohou volně pohybovat a rozsévat spoušť mnoha kreativními způsoby. Ať už jde o bezhlavé mlácení do objektů, způsobování masivních výbuchů, nebo používání bizarních udělátek, hra se v nepředvídatelé fyzice vysloveně vyžívá, stejně jako se nebojí záměrně glitchové hratelnosti. To všechno pak vede k jedinému výsledku – úsměvné a uspokojivé destrukci, kterou máte pod kontrolou jen trochu. A o tom to celé je.

(Vyšlo v květnu 2021 na PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch)

Just Die Already je sandboxová hra s mírně řečeno nadsázkou, s kterou přebíráte roli rošťáckých starších postav, které se bouří proti společenským očekáváním. Just Die Already mají na svědomí designéři Goat Simulatoru a v tom dobrém slova smyslu je to znát.

Hra se totiž vyznačuje obrovskou dávkou černého humoru a přehnanými fyzikálními mechanismy. Můžete se tu zapojit do šílených úkolů a výzev, od práce s motorovou pilou až po vytváření nečekaného chaosu v otevřeném světě, který si o destrukci vysloveně říká. Tvůrci brnkají na strunu absurdity svých postarších hrdinů, kteří provádějí potrhlé, násilné a chaotické kousky, a výsledek je, podobně jako zmíněný Goat Simulator, dokonale šílený.

(Vyšlo v srpnu 2020 na PC, Xbox One a Xbox Series X/S)

Jestli vás alespoň trochu zajímá cokoliv, co se jen vzdáleně týká medicíny, vyhněte se Surgeon Simulatoru velkým obloukem. Hra totiž nabízí šílený pohled na lékařskou pohotovost, kde se přesnost setkává s chaosem. V této „simulační“ hře se ujmete role chirurga s komicky nejistou rukou, který má za úkol provádět složité zákroky v nepříliš ideálních podmínkách.

Kouzlo hry spočívá v záměrně obtížném ovládání a absurditě nepovedených operací. Každá operace, od transplantace srdce po pitvu mimozemšťana, se stává zábavným bojem s bizarní fyzikou a nepředvídatelnými výsledky. Slapstickový přístup k vážným operacím sedí a vytváří nezapomenutelné momenty plné šílených pokusů udržet pacienty naživu.

(Vyšlo v září 2015 na PC)

Simulátor sprchování s tátou je pixelartová, rychlá arkádová hra, která s odlehčeným humorem paroduje trapnost svého názvu. Vaším úkolem je rychle přiřazovat různé notně rozpixelované syny k jejich odpovídajícím tatínkům ve stále zběsilejším prostředí společné sprchy.

Je to divné, je to trapné a je to svým způsobem i zábavné. Hra se vyžívá ve své jednoduché, ale bizarní premise a přináší rychlá kola, jejichž obtížnost se postupem času stupňuje. Humor Shower With Your Dad Simulator vychází z podivnosti konceptu a nečekaných zvratů, které jsou vám předhazovány, jako jsou špatné shody nebo náhlé změny hratelnosti, což z ní činí velice svérázný, ale taktéž velice zábavný přírůstek do žánru bláznivých simulací.

(Vyšlo v dubnu 2015 na PC – naše recenze)

Ano, v I Am Bread skutečně hrajete za chleba. Přesněji řečeno za jeden plátek toastového chleba, jehož smyslem života je stát se toastem. Titul od tvůrců Surgeon Simulatoru představuje hlavního hrdinu s překvapivě složitým úkolem: Projít řadou každodenních prostředí, při tom si zachovat poživatelnost a dosáhnout dokonalé opečenosti.

I Am Bread vyniká zajímavým a specifickým systémem ovládání, kdy se s každým rohem chleba manipuluje samostatně, což vytváří náročný a často humorný zážitek. Fyzikální hrátky, jako je lítání po kuchyni nebo vyhýbání se nechutným podlahám, kombinují frustraci s komedií a vytvářejí jedinečně zábavné dobrodružství. Které je sice dost náročné, ale každá překonaná překážka je stejně uspokojivá, jako sousto dobře opečeného toastu.

(Vyšlo v dubnu 2019 na PC a Switch)

Totally Accurate Battle Simulator je samozřejmě všechno, jen rozhodně ne přesný simulátor bitev. Jde o fyzikální titul kombinující historickou válku s rozmarnou absurditou, kde organizujete bitvy mezi červenými a modrými armádami a vybíráte si z široké škály jednotek, které sahají od realistických vojáků až po fantastická stvoření, jako jsou mamuti a obři.

Síla hry spočívá v komediální fyzice a nepředvídatelném chování umělé inteligence, které zajišťují, že žádné dva střety nebudou stejné. Bitvy se odehrávají zábavně chaotickým způsobem, jednotky do sebe narážejí a potácejí se, což často vede k nečekaným výsledkům. Totally Accurate Battle Simulator je proslulý svým vynalézavým přístupem k akci a zábavným situacím vycházejícím nejen z totální historické nepřesnosti, ale také absolutní nepředvídatelnosti.

(Vyšlo v říjnu 2016 na PC a PlayStation VR)

Job Simulator je titul pro virtuální realitu, který satirizuje všednost každodenního pracovního života a katapultuje hráče do nepříliš vzdálené budoucnosti, kde roboti nahradili všechna lidská zaměstnání. Ve hře se zapojíte do přehnaných a zjednodušených verzí různých profesí, jako je například kancelářská krysa, kuchař-gurmán, prodavač v samoobsluze nebo automechanik.

Humor tu vychází z hravých a často absurdních úkolů, které musíte plnit, a to vše při interakci se svéráznými robotickými spolupracovníky. Díky intuitivnímu ovládání ve virtuální realitě můžete různě manipulovat s prostředím zábavnými a někdy až rebelskými způsoby, takže jsou nakonec zábavné a poutavé i ty nejnudnější každodenní pracovní činnosti. Job Simulator nabízí chytrou a odlehčenou kritiku moderní pracovní kultury prostřednictvím pohlcující, komediální hratelnosti.

(Vyšlo v lednu 2020 na PC)

Jak už asi tušíte, DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game průměrná rozhodně není. Jde o velice netradiční „simulátor“ jelena schopného neobyčejných kousků, v nichž se mísí ničení města s šílenými schopnostmi.

Jelen dokáže nekonečně natahovat krk, ovládat zbraně a pilotovat mechy, čímž zdánlivě klidné městské prostředí mění v totálně chaotický sandbox. Přitažlivost hry spočívá v naprosté neúctě k realismu, která zahrnuje bizarní scénáře, kde můžete viset na ovci nebo bojovat s policejními ovčími oddíly. DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game je humorná, nadsazená simulace, která přináší unikátní scény a netradiční styl humoru, přičemž je plná nečekaných zvratů a neřízené anarchie.

(Vyšlo v dubnu 2014 na PC)

Viscera Cleanup Detail představuje unikátní pojetí žánru netradičních „simulací“. Postaví vás do role uklízeče vesmírné stanice, který má na starosti úklid po různých sci-fi hororových „neštěstích“. Namísto boje s mimozemšťany se potýkáte s následky podobných potyček - uklízíte krev, sbíráte rozřezané končetiny a likvidujete odpadky z jiného světa.

Ve hře je patrná silná stopa černého humoru, protože pečlivě staví na hlavu typickou glorifikaci násilí akčních her a místo toho se zaměřuje na všední, ale hrůzně detailní úklid. Je to podivně uspokojivé a meditativní, ale zároveň plné výzev a skrytých příběhových prvků, díky nimž je každé uklízení podivně poutavé. Viscera Cleanup Detail chytře paroduje scénáře následků vesmírných bitek ve velkofilmech, čímž vytváří jedinečně ponurý zážitek z úklidu míst, která znáte většinou jen zpoza hlavně.

(Vyšlo v říjnu 2016 na PC, Android, iOS, iPadOS – naše recenze)

Oh...Sir!! The Insult Simulator nabízí svérázný a vtipný obrat v kompetitivních hrách, protože se zaměřuje na umění slovních přestřelek. Tedy něco, co svého času proslavil starý dobrý Monkey Island, ale dodnes bohužel nejde o příliš rozšířený herní prvek. Ujímáte role jedné z excentrických postav a bojujete s protivníky vymýšlením co nejostřejších a nejabsurdnějších urážek.

Hra se odehrává na různých bizarních místech a spočívá ve výběru frází, z nichž se skládají urážky zaměřené na slabiny soupeře. Humor je ostrý a často absurdní, přičemž jeho styl a podání čerpá inspiraci z britského komediálního stylu. Jedinečný přístup Oh...Sir!! The Insult Simulator kombinuje strategické myšlení s komediálním načasováním, což z něj dělá výjimečnou hru pro ty, kteří mají rádi ostrovtip a slovní hříčky.

(Vyšlo v červenci 2022 na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Switch)

Kachniček není nikdy dost a herní průmysl je jimi čas od času z nějakého důvodu posedlý. Stačí vzpomenout na ikonickou kachničku z Hitmana, nebo třeba na nechvalně známé tech demo třetího PlayStationu. Dnes je ale řeč o Placid Plastic Duck Simulator, kde gumové kačenky vyfasovaly svou vlastní hru. Ta vás zve do klidné, ale pochopitelně bizarní simulace, ve které se vtělíte do plastové kachny plovoucí ve vodě.

A světě div se, o nic moc víc ve hře nejde. Placid Plastic Duck Simulator je tak dokonalým protipólem všem výše zmíněným titulům, kde jde převážně o chaotickou destrukci, zbrklou hratelnost či akci. Tady se jen hezky naložíte do bazénu a zenově relaxujete. Jde o příjemný únik do poklidné atmosféry bazénku a sympatický simulátor „ničeho“.